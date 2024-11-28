Под ударом энергетика: что известно о последствиях массированного обстрела Украины

Российские оккупанты утром 28 ноября нанесли новый массированный удар по Украине. Под обстрелом врага снова была энергетика.

Что известно о последствиях массированной атаки - в материале РБК-Украина.

Еще с вечера 27 ноября Воздушные силы ВСУ сообщили о пусках дронов-камикадзе. Вражеские беспилотники были зафиксированы в ряде регионов Украины: Сумской, Черниговской, Полтавской, Житомирской, Киевской, Черкасской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской областях.

Около 4:30 Воздушные силы предупредили, что Россия подняла в небо дальние бомбардировщики Ту-95МС с аэродрома "Оленья" (Мурманская область). Зафиксировали взлет семи бортов, совершивших пуски ракет.

Также были зафиксированы пуски крылатых ракет типа "Калибр" с Черного моря. В связи с этим по всей Украине была объявлена ракетная угроза.

Движение ракет фиксировались на севере, востоке, юге и в центре Украины. Позже вражеские ракеты долетели до западных областей. Во многих регионах Украины раздавались взрывы.

Под ударом энергетика

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что сегодня россияне снова нацелились на украинскую энергетику. Это уже 11 массированная атака РФ за год на объекты гражданской энергетической инфраструктуры.

"Снова энергетика под массированным ударом врага. Атаки на энергообъекты происходят по всей Украине", - написал он в соцсетях.

"Укрэнерго" сообщило, что в Украине ввели аварийные отключения света в связи с массированной атакой врага.

Гендиректор YASNO Сергей Коваленко предупредил, что, по прогнозу "Укрэнерго", экстренные отключения света могут длиться до 20:00. По его словам, ситуация в энергосистеме сложная.

Киев

Воздушная тревога в Киеве была объявлена еще в 23.50 27 ноября и длилась всю ночь. Утром в Киеве работала ПВО и раздались взрывы.

Киевская городская военная администрация сообщила, что в результате ракетной атаки в Днепровском районе столицы упали обломки. По предварительной информации, обломки упали на открытую территорию в Днепровском районе. Информация о пострадавших или разрушениях не поступала.

Позже КГВА также заявила, что обломки упали на территорию предприятия в Дарницком районе. Несколько хозяйственных построек и грузовой автомобиль были повреждены. Без пострадавших.

Фото: последствия атаки в Дарницком районе (t.me/Mykola_Kalashnyk)

КГВА уточнила, что российская армия ночью атаковала Киев беспилотниками, а ближе под утро ракетами Х-101 с бортов стратегической авиации Ту-95МС. Ракеты заходили на Киев из разных направлений. Воздушная тревога в столице длилась почти 9 с половиной часов. Все ракеты и дроны, которые летели на Киев, были уничтожены силами ПВО.

Луцк

Мэр Луцка Игорь Полищук сообщил о нескольких "прилетах" в городе. По его словам, часть Луцка осталась без света, не работает электротранспорт.

Мэр добавил, что критическую инфраструктуру подключили к альтернативным источникам энергии. Школьников перевели на дистанционное обучение, работают "Пункты несокрушимости".

Львовская область

Глава Львовской ОВА заявил, что в регионе атакованы объекты энергетической инфраструктуры.

По состоянию на 9:50 во Львовской области из-за обстрела и отключения света 523 тысяч абонентов остались без электроснабжения.

Дрогобычская районная военная администрация сообщила о попадании в объект критической инфраструктуры. Информации о пострадавших нет

Сумская область

Как сообщила Сумская ОВА, утром россияне нанесли ракетный удар по инфраструктуре Шосткинской общины. Были зафиксированы три взрыва.

На месте "прилетов" работают соответствующие службы.

Харьков

Около 6:00 мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрывах в городе. По его словам, оккупанты нанесли ракетный удар по одному из крупнейших районов Харькова.

"По предварительной информации, все удары пришлись по территории одного из гражданских предприятий Харькова в Киевском районе", - уточнил Терехов позже.

По состоянию на утро информации о пострадавших не поступало.

Одесская область

Оккупанты атаковали Одесскую область ракетами. По данным ОВА, в Одесском районе повреждены шесть домов, есть пострадавший. Также из-за падения обломков одной из ракет возникло возгорание сухой травы.

В Одессе в результате атаки горел гараж. Первая смена в одесских школах сегодня работает дистанционно.

t.me/odeskaODA

Волынская область

Как отметил глава ОВА, россияне направили ракеты на критическую инфраструктуру, пожары уже потушили. Обошлось без жертв, однако повреждены частные хозяйственные постройки.

В Волынской области без света около 215 тысяч абонентов. Инфраструктуру заживили от генераторов.

В регионе собрали штаб ТЭС и ЧС для ликвидации последствий вражеской атаки. Открывают дополнительные "Пункты несокрушимости", где будет свет, интернет и тепло.

Другие последствия атаки

Николаев. В городе были слышны звуки взрывов. Из-за отключения света в Николаеве не работают троллейбусы и трамваи. Также в городе не работают учебные заведения.

В городе были слышны звуки взрывов. Из-за отключения света в Николаеве не работают троллейбусы и трамваи. Также в городе не работают учебные заведения. Ровенская область. Оккупанты целились в объект энергетической инфраструктуры. В области без света 280 тысяч абонентов, обесточен 681 населенный пункт. Также есть перебои с водой. Школы Ровно и части Ровенского района перевели на дистанционное обучение.

Оккупанты целились в объект энергетической инфраструктуры. В области без света 280 тысяч абонентов, обесточен 681 населенный пункт. Также есть перебои с водой. Школы Ровно и части Ровенского района перевели на дистанционное обучение. Винницкая область. По данным ОВА, в результате ракетной атаки повреждены жилые дома, разрушено хозяйственное здание, вспыхнул частный автомобиль. Ранение получила женщина.

По данным ОВА, в результате ракетной атаки повреждены жилые дома, разрушено хозяйственное здание, вспыхнул частный автомобиль. Ранение получила женщина. Хмельницкая область. В регионе уничтожили пять ракет, повреждено хозяйственное помещение, без пострадавших. Частично нет света в Шепетовском и Хмельницком районах.

В регионе уничтожили пять ракет, повреждено хозяйственное помещение, без пострадавших. Частично нет света в Шепетовском и Хмельницком районах. Ивано-Франковская область. Целью атаки стали объекты критической инфраструктуры. Зафиксировано повреждение частных домов, обошлось без пострадавших.

Целью атаки стали объекты критической инфраструктуры. Зафиксировано повреждение частных домов, обошлось без пострадавших. Херсон. Город обесточен, не работает электротранспорт. В Херсоне ввели график подачи воды: с 6:00 до 8:00 и с 17:00 до 20:00.

Город обесточен, не работает электротранспорт. В Херсоне ввели график подачи воды: с 6:00 до 8:00 и с 17:00 до 20:00. Житомир. В результате ракетной атаки город обесточен. Инфраструктуру подключают к генераторам.

В результате ракетной атаки город обесточен. Инфраструктуру подключают к генераторам. Кировоградская область. Россияне атаковали дронами и ракетами. Возник пожар.

Задержки поездов

Как сообщила "Укрзализныця", более 150 поездов едут по расписанию, ситуация с движением стабильная.

Из-за обесточивания отдельных участков фиксируются задержки чуть более часа для шести поездов, работают резервные тепловозы.​​

Отслеживать информацию о задержках поездов можно по ссылке.