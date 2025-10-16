ua en ru
РФ ночью атаковала объекты газодобычи на Полтавщине, их работа полностью остановлена

Четверг 16 октября 2025 09:20
UA EN RU
РФ ночью атаковала объекты газодобычи на Полтавщине, их работа полностью остановлена Фото: РФ ночью атаковала объекты газодобычи на Полтавщине (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня ночью, 16 октября, атаковали объекты газодобычи ДТЭК в Полтавской области. В результате удара их работа была остановлена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ДТЭК.

"Ночью враг в очередной раз атаковал энергетическую инфраструктуру "ДТЭК Нефтегаз" дронами и ракетами", - говорится в сообщении компании.

Сообщается, что в результате атаки работа объектов газодобычи в Полтавской области была остановлена.

РФ ночью атаковала объекты газодобычи на Полтавщине, их работа полностью остановлена

Удары РФ по энергетике Украины

Напомним, Россия с началом осени начала серию ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Основной целью врага являются ТЭЦ, ТЭС и другие энергообъекты.

В частности, российские войска ночью 15 октября атаковали одну из ТЭЦ компании "Нафтогаз", на месте обстрела возник пожар.

Кроме того, вечером 15 октября в ряде областей были введены аварийные графики отключения электроэнергии.

Из-за обусловленной предыдущими российскими обстрелами сложной ситуации в энергосистеме свет выключают в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, а также частично в Кировоградской, Киевской и Черкасской областях.

По словам президента Владимира Зеленского, Украина ожидает, что в будущем могут продолжиться проблемы с электроэнергией на фоне новых атак россиян. Поэтому придется начать импорт из ЕС.

