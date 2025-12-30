ua en ru
Вт, 30 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Графики для двух берегов? В ДТЭК показали, как будут выключать свет 31 декабря

Украина, Вторник 30 декабря 2025 21:40
UA EN RU
Графики для двух берегов? В ДТЭК показали, как будут выключать свет 31 декабря Иллюстративное фото: в Киеве будут выключать свет 31 декабря (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Киеве ситуация с энергоснабжением остается сложной. Именно поэтому в среду, 31 декабря, в столице будут выключать свет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

Напомним, по указанию "Укрэнерго" в Украине завтра будут действовать стабилизационные отключения электроэнергии. Они касаются как бытовых, так и промышленных потребителей.

Стоит заметить, что в течение последних дней графики отключений действовали только для правого берега столицы, а на левом - были введены экстренные отключения. Однако на этот раз в ДТЭК не уточняли, разделен ли Киев по берегам.

График отключения света на завтра:

  • Подгруппа 1.1 отключения: с 02:00 до 06:00, с 12:30 до 16:30, с 23:00 до 24:00
  • Подгруппа 1.2 отключение: с 02:00 до 06:00, с 12:30 до 19:30, с 23:00 до 24:00
  • Подгруппа 2.1 отключение: с 06:00 до 09:00, с 12:30 до 19:30, с 23:00 до 24:00
  • Подгруппа 2.2 отключение: с 05:30 до 09:00, с 12:30 до 16:30, с 23:00 до 24:00
  • Подгруппа 3.1 отключение: с 05:30 до 09:30, с 16:00 до 20:00
  • Подгруппа 3.2 отключение: с 05:30 до 09:30, с 16:00 до 22:00
  • Подгруппа 4.1 отключение: с 08:00 до 12:30, с 16:00 до 20:00
  • Подгруппа 4.2 отключение: с 08:00 до 12:30, с 16:00 до 20:00
  • Подгруппа 5.1 отключение: с 02:00 до 05:30, с 09:00 до 13:00, с 19:30 до 23:30
  • Подгруппа 5.2 отключение: с 00:00 до 02:30, с 09:00 до 13:00, с 19:30 до 23:30
  • Подгруппа 6.1 отключение: с 00:00 до 02:30, с 09:00 до 16:00, с 19:30 до 23:30
  • Подгруппа 6.2 отключение: с 00:00 до 02:30, с 09:00 до 16:00, с 19:30 до 23:30

Обстрелы энергетики Украины

В ночь и утром 27 декабря российские войска осуществили массированную комбинированную атаку по Украине, применив дроны-камикадзе и ракеты различных типов.

Основным направлением удара оставались Киев и Киевская область - в столице последствия зафиксировали в семи районах. Из-за обстрелов без электроснабжения и отопления оказались более 40% жилых домов Киева, а также часть Обуховского района, что затронуло сотни тысяч потребителей.

По словам вице-премьера по восстановлению - министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы, в правительстве работают над тем, чтобы жители Киева, которые сидели более 8 часов без электричества во время аварийных отключений, не попадали сразу в плановые графики

Подробно о том, как Украина держит энергосистему на фоне обстрелов РФ - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК Киев Укрэнерго Графики отключения света Отключения света Блэкаут
Новости
Зеленский ответил, о чем говорил бы с Путиным лично
Зеленский ответил, о чем говорил бы с Путиным лично
Аналитика
Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем