После длительных отключений света киевлянам адаптируют графики, - вице-премьер

В Кабмине работают над тем, чтобы в Киеве не ограничивали электроснабжение по графикам тем людям, у которых только завершились длительные аварийные отключения.

Как передает РБК-Украина , об этом вице-премьер по восстановлению Украины Алексей Кулеба заявил на пресс-конференции по итогам 2025 года.

Как рассказал Кулеба, в Киеве ситуация была стабилизирована, в столице снова начинают действовать графики почасовых отключений света. Аварийные отключения завершились.

"​​Единственное, о чем нужно говорить, это о том, что пока нет синхронизации и может такое произойти, что у людей, которые продолжались аварийные отключения, они попадают в плановые графики. Сейчас министерство с этим работает, чтобы такого не происходило и люди, которые сидели более 8 часов без электричества, не попадали сразу в план графиков отключения", - отметил он.

Кулеба обратил внимание, что российские оккупанты во время прошлого массированного удара в ночь на 27 декабря били по ТЭЦ в Киеве. Также под атаку попала энергетическая инфраструктура в Киевской области. Восстановление после таких атак происходит достаточно быстро.

По словам чиновника, если брать Киевскую область, самая сложная ситуация со светом сейчас в Вышгородском районе. Без электричества там более 10 тысяч абонентов. Ожидается, что полное восстановление электроснабжения произойдет вечером.