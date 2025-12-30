Графіки для двох берегів? В ДТЕК показали, як вимикатимуть світло 31 грудня
У Києві ситуація з енергопостачання залишається складною. Саме тому у середу, 31 грудня, у столиці будуть вимикати світло.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.
Нагадаємо, за вказівкою "Укренерго" в Україні завтра будуть діяти стабілізаційні відключення електроенергії. Вони стосуються як побутових, так і промислових споживачів.
Варто зауважити, що протягом останніх днів графіки відключень діяли лише для правого берега столиці, а на лівому - було запроваджено екстрені відключення. Однак цього разу в ДТЕК не уточняли, чи розділено Київ по берегах.
Графік відключення світла на завтра:
- Підгрупа 1.1 відключення: з 02:00 до 06:00, з 12:30 до 16:30, з 23:00 до 24:00
- Підгрупа 1.2 відключення: з 02:00 до 06:00, з 12:30 до 19:30, з 23:00 до 24:00
- Підгрупа 2.1 відключення: з 06:00 до 09:00, з 12:30 до 19:30, з 23:00 до 24:00
- Підгрупа 2.2 відключення: з 05:30 до 09:00, з 12:30 до 16:30, з 23:00 до 24:00
- Підгрупа 3.1 відключення: з 05:30 до 09:30, з 16:00 до 20:00
- Підгрупа 3.2 відключення: з 05:30 до 09:30, з 16:00 до 22:00
- Підгрупа 4.1 відключення: з 08:00 до 12:30, з 16:00 до 20:00
- Підгрупа 4.2 відключення: з 08:00 до 12:30, з 16:00 до 20:00
- Підгрупа 5.1 відключення: з 02:00 до 05:30, з 09:00 до 13:00, з 19:30 до 23:30
- Підгрупа 5.2 відключення: з 00:00 до 02:30, з 09:00 до 13:00, з 19:30 до 23:30
- Підгрупа 6.1 відключення: з 00:00 до 02:30, з 09:00 до 16:00, з 19:30 до 23:30
- Підгрупа 6.2 відключення: з 00:00 до 02:30, з 09:00 до 16:00, з 19:30 до 23:30
Обстріли енергетики України
У ніч і зранку 27 грудня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку по Україні, застосувавши дрони-камікадзе та ракети різних типів.
Основним напрямком удару залишалися Київ і Київська область - у столиці наслідки зафіксували в семи районах. Через обстріли без електропостачання та опалення опинилися понад 40% житлових будинків Києва, а також частина Обухівського району, що торкнулося сотень тисяч споживачів.
За словами віцепрем'єра з відновлення - міністра розвитку громад і територій України Олексія Кулеби, в уряді працюють над тим, щоб мешканці Києва, які сиділи понад 8 годин без електрики під час аварійних відключень, не потрапляли одразу у планові графіки
Детально про те, як Україна тримає енергосистему на тлі обстрілів РФ - читайте у матеріалі РБК-Україна.