Головна » Бізнес » Енергетика

Графіки для двох берегів? В ДТЕК показали, як вимикатимуть світло 31 грудня

Україна, Вівторок 30 грудня 2025 21:40
UA EN RU
Графіки для двох берегів? В ДТЕК показали, як вимикатимуть світло 31 грудня Ілюстративне фото: у Києві вимикатимуть світло 31 грудня (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У Києві ситуація з енергопостачання залишається складною. Саме тому у середу, 31 грудня, у столиці будуть вимикати світло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

Нагадаємо, за вказівкою "Укренерго" в Україні завтра будуть діяти стабілізаційні відключення електроенергії. Вони стосуються як побутових, так і промислових споживачів.

Варто зауважити, що протягом останніх днів графіки відключень діяли лише для правого берега столиці, а на лівому - було запроваджено екстрені відключення. Однак цього разу в ДТЕК не уточняли, чи розділено Київ по берегах.

Графік відключення світла на завтра:

  • Підгрупа 1.1 відключення: з 02:00 до 06:00, з 12:30 до 16:30, з 23:00 до 24:00
  • Підгрупа 1.2 відключення: з 02:00 до 06:00, з 12:30 до 19:30, з 23:00 до 24:00
  • Підгрупа 2.1 відключення: з 06:00 до 09:00, з 12:30 до 19:30, з 23:00 до 24:00
  • Підгрупа 2.2 відключення: з 05:30 до 09:00, з 12:30 до 16:30, з 23:00 до 24:00
  • Підгрупа 3.1 відключення: з 05:30 до 09:30, з 16:00 до 20:00
  • Підгрупа 3.2 відключення: з 05:30 до 09:30, з 16:00 до 22:00
  • Підгрупа 4.1 відключення: з 08:00 до 12:30, з 16:00 до 20:00
  • Підгрупа 4.2 відключення: з 08:00 до 12:30, з 16:00 до 20:00
  • Підгрупа 5.1 відключення: з 02:00 до 05:30, з 09:00 до 13:00, з 19:30 до 23:30
  • Підгрупа 5.2 відключення: з 00:00 до 02:30, з 09:00 до 13:00, з 19:30 до 23:30
  • Підгрупа 6.1 відключення: з 00:00 до 02:30, з 09:00 до 16:00, з 19:30 до 23:30
  • Підгрупа 6.2 відключення: з 00:00 до 02:30, з 09:00 до 16:00, з 19:30 до 23:30

Обстріли енергетики України

У ніч і зранку 27 грудня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку по Україні, застосувавши дрони-камікадзе та ракети різних типів.

Основним напрямком удару залишалися Київ і Київська область - у столиці наслідки зафіксували в семи районах. Через обстріли без електропостачання та опалення опинилися понад 40% житлових будинків Києва, а також частина Обухівського району, що торкнулося сотень тисяч споживачів.

За словами віцепрем'єра з відновлення - міністра розвитку громад і територій України Олексія Кулеби, в уряді працюють над тим, щоб мешканці Києва, які сиділи понад 8 годин без електрики під час аварійних відключень, не потрапляли одразу у планові графіки

Детально про те, як Україна тримає енергосистему на тлі обстрілів РФ - читайте у матеріалі РБК-Україна.

