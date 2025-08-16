"Игра за будущее Европы": Туск предупредил о решающем этапе в войне против России

Борьба за будущее Украины и безопасность всей Европы входит в решающую фазу. В нынешней ситуации критически важно, чтобы Запад сохранял единство и действовал сообща.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил, что борьба за будущее Украины и европейскую безопасность вступила в "решающую фазу". На фоне этого он призвал Запад сохранить единство в противостоянии российскому диктатору Владимиру Путину.

"Игра за будущее Украины, безопасность Польши и всей Европы вступила в решающую фазу. Сегодня еще более очевидно, что Россия уважает только сильных, а Путин в очередной раз доказал, что является хитрым и безжалостным игроком. Поэтому так важно сохранить единство всего Запада", - подчеркнул премьер.

Заметим, что еще в начале этой недели президент США Дональд Трамп в последний момент попросил польского президента Кароля Навроцкого присоединиться к телеконференции с европейскими лидерами по Украине в среду.

По словам Туска Навроцкий также присутствовал на телефонном разговоре между Трампом и европейскими лидерами в пятницу вечером после саммита с Путиным на Аляске.