Встреча Трампа и Путина на Аляске: как реагирует Европа
Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин встретились в ночь с 15 на 16 августа. В Европе уже высказались насчет событий на Аляске.
Что думает Европа о встрече Трампа и Путина - в материале РБК-Украина ниже.
Чехия
Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский приветствовал усилия Трампа по прекращению войны в Украине. Однако он сомневается в заинтересованности Путина в этом.
"Если бы Путин серьезно относился к переговорам о мире, он не атаковал бы Украину весь день", - написал Липавский в X (Twitter).
Министр также отметил, что Путин сказал ту самую пропагандистскую чушь о "корнях конфликта", которую проповедует его государственное телевидение.
"Проблема в российском империализме, а не в украинском желании жить свободно. И не забывайте, что эти слова также скрывают усилия Путина вернуть архитектуру безопасности к 1997 году. К тому моменту, когда Чешская Республика еще не была членом НАТО", - добавил глава чешского МИД.
По мнению министра обороны Чехии Яны Черноховой, саммит на Аляске показал, что диктатор не стремится к миру и хочет ослабить единство Запада.
"Переговоры Трампа и Путина на Аляске не принесли значительного прогресса в вопросе прекращения войны в Украине, но подтвердили, что Путин не стремится к миру, а скорее ищет возможность ослабить единство Запада и распространить свою пропаганду", - отметила она.
Литва
Министр обороны Литвы Довиле Шакалиене обвинила Путина в манипулировании и завуалированных угрозах после слов диктатора о "предупреждении" Украине и Европе не "саботировать переговоры".
"Военный преступник, который имеет привычку отравлять своих критиков радиоактивными веществами, обращается к президенту США со словами: "Очень приятно видеть вас здоровым и живым"", - отметила министр в X (Twitter).
Она также подчеркнула, что Россия продолжает обстреливать мирное население в Украине.
Германия
Немецкий дипломат Вольфганг Ишингер, который до 2022 года возглавлял Мюнхенскую конференцию по безопасности, заявил, что Трамп не получил ничего после саммита на Аляске. Зато Путин получил красную дорожку с президентом США.
"Как и следовало ожидать: ни прекращения огня, ни мира. Никакого реального прогресса - явный счет 1:0 в пользу Путина - никаких новых санкций. Для украинцев: ничего. Для Европы: полное разочарование", - отметил он.
Норвегия
Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что еще рано говорить о том, принесла ли встреча какой-либо прогресс.
"Мы должны продолжать давить на Россию и даже усиливать давление, чтобы дать ей четкий сигнал, что она должна заплатить цену", - сказал министр.
Встреча Трампа и Путина на Аляске
Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин провели переговоры на военной базе в Анкоридже в американском штате Аляска в пятницу, 15 августа (по киевскому времени в ночь с 15 на 16 августа).
Переговоры проходили в формате "три на три". Встреча длилась почти три часа.
С американской стороны с Трампом были госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель Стив Уиткофф, а с российской - с Путиным глава МИД Сергей Лавров и помощник главы Кремля Юрий Ушаков.
После переговоров Путин и Трамп провели пресс-конференцию. Однако журналистам не дали задать вопросы.
Позже Трамп заявил, что соглашения по Украине не достигли, но "прогресс есть".
По данным Reuters, президент США передал Путину письмо от Мелании Трамп об украинских детях.