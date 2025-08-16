Встреча Трампа и Путина на Аляске: как реагирует Европа

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин встретились в ночь с 15 на 16 августа. В Европе уже высказались насчет событий на Аляске.

Что думает Европа о встрече Трампа и Путина - в материале РБК-Украина ниже.

Чехия

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский приветствовал усилия Трампа по прекращению войны в Украине. Однако он сомневается в заинтересованности Путина в этом.

"Если бы Путин серьезно относился к переговорам о мире, он не атаковал бы Украину весь день", - написал Липавский в X (Twitter).

Министр также отметил, что Путин сказал ту самую пропагандистскую чушь о "корнях конфликта", которую проповедует его государственное телевидение.

"Проблема в российском империализме, а не в украинском желании жить свободно. И не забывайте, что эти слова также скрывают усилия Путина вернуть архитектуру безопасности к 1997 году. К тому моменту, когда Чешская Республика еще не была членом НАТО", - добавил глава чешского МИД.

По мнению министра обороны Чехии Яны Черноховой, саммит на Аляске показал, что диктатор не стремится к миру и хочет ослабить единство Запада.

"Переговоры Трампа и Путина на Аляске не принесли значительного прогресса в вопросе прекращения войны в Украине, но подтвердили, что Путин не стремится к миру, а скорее ищет возможность ослабить единство Запада и распространить свою пропаганду", - отметила она.

Литва

Министр обороны Литвы Довиле Шакалиене обвинила Путина в манипулировании и завуалированных угрозах после слов диктатора о "предупреждении" Украине и Европе не "саботировать переговоры".

"Военный преступник, который имеет привычку отравлять своих критиков радиоактивными веществами, обращается к президенту США со словами: "Очень приятно видеть вас здоровым и живым"", - отметила министр в X (Twitter).

Она также подчеркнула, что Россия продолжает обстреливать мирное население в Украине.

Германия

Немецкий дипломат Вольфганг Ишингер, который до 2022 года возглавлял Мюнхенскую конференцию по безопасности, заявил, что Трамп не получил ничего после саммита на Аляске. Зато Путин получил красную дорожку с президентом США.

"Как и следовало ожидать: ни прекращения огня, ни мира. Никакого реального прогресса - явный счет 1:0 в пользу Путина - никаких новых санкций. Для украинцев: ничего. Для Европы: полное разочарование", - отметил он.

Норвегия

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что еще рано говорить о том, принесла ли встреча какой-либо прогресс.

"Мы должны продолжать давить на Россию и даже усиливать давление, чтобы дать ей четкий сигнал, что она должна заплатить цену", - сказал министр.