"Гра за майбутнє Європи": Туск попередив про вирішальний етап у війні проти Росії
Боротьба за майбутнє України та безпеку всієї Європи входить у вирішальну фазу. У нинішній ситуації критично важливо, щоб Захід зберігав єдність і діяв спільно.
Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск попередив, що боротьба за майбутнє України та європейську безпеку вступила у "вирішальну фазу". На фоні цього він закликав Захід зберегти єдність у протистоянні російському диктатору Володимиру Путіну.
"Гра за майбутнє України, безпеку Польщі та всієї Європи вступила у вирішальну фазу. Сьогодні ще більш очевидно, що Росія поважає лише сильних, а Путін вкотре довів, що є хитрим і безжальним гравцем. Тому так важливо зберегти єдність усього Заходу", - наголосив прем'єр.
Зауважимо, що ще на початку цього тижня президент США Дональд Трамп в останній момент попросив польського президента Кароля Навроцького приєднатися до телеконференції з європейськими лідерами щодо України в середу.
За словами Туска Навроцький також був присутній на телефонній розмові між Трампом і європейськими лідерами в п'ятницю ввечері після саміту з Путіним на Алясці.
Зустріч Трампа і Путіна
Президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін вчора, 15 серпня, провели переговори на військовій базі в Анкориджі на Алясці.
Зустріч відбулася у форматі "три на три" та тривала майже три години. З боку США разом із Трампом були державний секретар Марко Рубіо та спецпредставник Стів Віткофф. Російську делегацію, окрім Путіна, представляли міністр закордонних справ Сергій Лавров і помічник президента Юрій Ушаков.
Після переговорів лідери провели спільну пресконференцію, однак журналістам не дозволили ставити запитання.
Трамп заявив, що угоди щодо України досягти не вдалося, втім нібито "певний прогрес є".
В Європі вже реагують на зустріч Трампа і Путіна.
Зазначимо, що після зустрічі з Путіним Трамп зателефонував президенту України Володимиру Зеленському. Раніше було відомо, що їх телефонна розмова за участі європейських союзників тривала понад 1,5 години.
РБК-Україна повідомляло, хто ще крім Зеленського, брав участь у розмові.