"Гра за майбутнє Європи": Туск попередив про вирішальний етап у війні проти Росії

Боротьба за майбутнє України та безпеку всієї Європи входить у вирішальну фазу. У нинішній ситуації критично важливо, щоб Захід зберігав єдність і діяв спільно.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

"Гра за майбутнє України, безпеку Польщі та всієї Європи вступила у вирішальну фазу. Сьогодні ще більш очевидно, що Росія поважає лише сильних, а Путін вкотре довів, що є хитрим і безжальним гравцем. Тому так важливо зберегти єдність усього Заходу", - наголосив прем'єр.

Зауважимо, що ще на початку цього тижня президент США Дональд Трамп в останній момент попросив польського президента Кароля Навроцького приєднатися до телеконференції з європейськими лідерами щодо України в середу.

За словами Туска Навроцький також був присутній на телефонній розмові між Трампом і європейськими лідерами в п'ятницю ввечері після саміту з Путіним на Алясці.