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ГПУ вручило клопотання Мангеру про зміну запобіжного заходу

Новини » Політика    21.03.2019 - 21:33
ГПУ вручило клопотання Мангеру про зміну запобіжного заходу
Фото: Владислав Мангер (РБК-Україна)

Клопотання буде скероване в суд

Генеральна прокуратура вручила клопотання про зміну запобіжного заходу голові Херсонської обласної державної адміністрації Владиславу Мангеру, підозрюваному у замовленні вбивства Катерини Гандзюк. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генпрокуратури у Facebook.

Як зазначається, сьогодні Апеляційний суд залишив без змін ухвалу слідчого судді Шевченківського суду про відсторонення голови Херсонської обласної ради від займаної посади.

"Процесуальними керівниками вказаній особі і його захиснику вручено копії клопотання про зміну запобіжного заходу. Клопотання буде скероване до суду", - йдеться в повідомленні.

ГПУ вручило клопотання Мангеру про зміну запобіжного заходу

Зазначимо, 11 лютого Мангеру оголосили підозру в організації вбивства Катерини Гандзюк. Шевченківський районний суд Києва заарештував Мангера до 3 березня з правом внесення майже 2,5 млн гривень застави. Після оголошення рішення підозрюваного відвезли до СІЗО.

15 лютого за Мангера внесли заставу в розмірі майже 2,5 млн гривень. Після цього він вийшов із СІЗО і заявив, що буде співпрацювати зі слідством.

11 березня з голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера зняли електронний браслет і повернули йому паспорт для виїзду за кордон. Однак до 6 квітня рішенням суду Мангер відсторонений від посади голови Херсонської ОДА.

 

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