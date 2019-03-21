Суд не задовольнив апеляцію по відстороненню Мангера

Фото: Владислав Мангер (РБК-Україна)

Мангер залишається відстороненим від виконання обов'язків голови Херсонської ОДА

Київський апеляційний суд Києва сьогодні, 21 березня, відхилив апеляційну скаргу сторони захисту Владислава Мангера про скасування рішення щодо його відсторонення з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Відповідне рішення оголосив суддя Валерій Лашевич. Колегія суддів оголосила лише резулятивну частину ухвали.

Таким чином, Мангер і досі є відстороненим від посади.

"Суд ухвалив ухвалу слідчого судді Шевченківського райсуду залишити без змін , а апеляційну скаргу захисників Мангера залишити без задоволення", - заявив головуючий суддя.

Сам Мангер на засіданні заявив, що його перебування не посаді ніяк розслідуванню не зашкодить.

"Прошу задовольнити апеляційні скарги, бо перебування на моїй посаді ніяк не перешкоджатимуть розслідуванню", - заявив Мангер в ході засідання.

Адвокат Олександр Шадрін після засідання розказав журналістам, що сторона захисту подала нову апеляційну скаргу про зміну запобіжного заходу.

"Ми також подали клопотання про зміну запобіжного заходу. Подали клопотання декілька днів тому", - заявив Шадрін.

За його словами, дія всіх обов'язків, покладених на Мангера, завершилась. А застава є безстроковим запобіжним заходом.

Нагадаємо, рішенням Шевченківського суду Мангера раніше було відсторонено від посади строком на один місяць - до 6 квітня.

РБК-Україна писало, що 11 березня з голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера зняли електронний браслет і повернули йому паспорт для виїзду за кордон.