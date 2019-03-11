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З Мангера зняли електронний браслет

Новини » Політика    11.03.2019 - 13:13
З Мангера зняли електронний браслет
Фото: Владислав Мангер (Віталій Носач/РБК-Україна)

Мангеру також повернули закордонний паспорт

З очільника Херсонської обласної ради Владислава Мангера, якого підозрюють в організації вбивства Катерини Гандзюк, зняли електронний браслет і повернули йому паспорт для виїзду за кордон. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Українські новини"

Цю інформацію підтвердив адвокат Мангера Дмитро Ільченко, однак він не уточнив, в який день пройшли відповідні заходи.

"Браслет зняли, паспорти повернули", - сказав він.

Також він повідомив, що поки адвокати не подали апеляційну скаргу на відсторонення Мангера з посади голови облради, але збираються звернутися до суду апеляційної інстанції.

Нагадаємо, раніше Шевченківський суд не продовжив строк дії обов'язків, покладених на Владислава Мангера. З нього дозволили зняти електронний браслет, а також Мангеру можуть повернути заставу.  Втім, Шевченківський суд відсторонив його від посади строком на один місяць. 

Після цього генпрокурор України Юрій Луценко заявив, що ГПУ подаватиме апеляцію на рішення Шевченківського суду. 

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