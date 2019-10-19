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ГПУ звільнила трьох прокурорів у справах Майдану

Новини » Політика    19.10.2019 - 11:27
ГПУ звільнила трьох прокурорів у справах Майдану
Фото: прокурор Олексій Донський (УНІАН)

Прокурорів звільнили після того, як вони фактично відмовилися від переатестації

Генеральна прокуратура України звільнила трьох прокурорів, які займалися справами Майдану. Про це "Громадському радіо" розповів прокурор Управління спецрозслідувань ГПУ Олексій Донський.

За його словами, під скорочення потрапили Юрій Безщасний, Тетяна Дем'яненко і Віталій Тарасюк, який був заступником керівника Управління спецрозслідувань ГПУ Сергія Горбатюка. Донський уточнив, що їх звільнили після того, як вони подали заяву на переатестацію в старою формою, оскільки не погоджувалися з новою.

Прокурор припустив, що це звільнення може призвести до значного затягування розслідування справ Майдану.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Горбатюка та ще понад 200 прокурорів не допустили до переатестації на посади генпрокурора Офіс. Зокрема, вони не згодні з тим, що під час співбесіди можуть враховувати анонімну інформацію про прокурора, що не підлягає офіційному підтвердженню.

До цього генпрокурор Руслан Рябошапка заявив, що кілька проваджень по справах Майдану скоро будуть направлені в суд.

Рябошапка призначив Мамедова своїм заступником
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