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Рябошапка розповів про хід розслідування справ Майдану

Новини » Політика    04.10.2019 - 11:45
Рябошапка розповів про хід розслідування справ Майдану
Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Україна)

Рябошапка розповів, що ГПУ зараз активно співпрацює з Управлінням спецрозслідувань

Генпрокурор Руслан Рябошапка розповів про хід розслідування справ Майдану і анонсував передачу декількох проваджень до суду. Про це він заявив на брифінгу, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Рябошапка розповів, що ГПУ зараз активно співпрацює з Управлінням спецрозслідувань. За словами генпрокурора, декілька проваджень скоро будуть направлені до суду.

"Справа Майдану розслідується. Ми активізували розслідування і зараз уже немає тих чинників, які перешкоджали раніше. Ми активно співпрацюємо з керівником Управління спецрозслідувань, який відповідальний за ці провадження, та процесувальними керівниками цих проваджень. Це не одна справа Майдану, їх там декілька десятків. Кожне з цих проваджень має багато епізодів, деякі з яких почались задовго до подій на Майдані", - заявив він.

Нагадаємо, раніше по справі Майдану колишньому заступнику міністра внутрішніх справ України Віктору Ратушняку було обрано запобіжний захід - тримання під вартою.

Крім того, РБК-Україна писало, що Дніпровський районний суд Києва виправдав екс-"беркутівця" Андрія Хандрикіна, якого звинувачували у катуванні активістів під час Революції Гідності. Суддя вважає, що його вину не було доведено.

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