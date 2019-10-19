Горбатюка не допустили до переатестації

Фото: Сергій Горбатюк (РБК-Україна)

До переатестації в Офісі генпрокурора не допустили понад 200 прокурорів ГПУ

Керівника Управління спецрозслідувань Генпрокуратури Сергія Горбатюка та ще понад 200 прокурорів не допустили до переатестації на посади в Офіс генпрокурора. Про це у Facebook повідомила журналіст Ірина Ромалійська.

За її словами, Горбатюк, Олексій Донськой і ще понад 200 прокурорів Генеральної прокуратури не допущені до переатестації, яка необхідна для переходу на посади в Офісі генпрокурора . Зокрема, для допуску необхідно було подати заяву зі згодою на те, що під час співбесіди може братися до уваги анонімна інформація про прокурора, що не підлягає офіційному підтвердженню.

"Деякі прокурори вирішили не йти на це порушення закону... В результаті - вони відмовилися підписувати таку заяву... Що в підсумку? У підсумку до атестації не допустили. За моїми даними, мова йде про більш ніж 200 прокурорів ГПУ (усього їх близько 1300). Деяких з недопущених вже звільнили", - додала Ромалійська.

Відзначимо, в коментарях до посту Горбатюк зазначив, що питання не тільки в "анонімках", а і в порушеннях у реформі Генпрокуратури.

"В поліції саме так і сталося - більша частина звільнених відновилася. Ті ж граблі лише під новим соусом", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше перший заступник генпрокурора Віталій Касько заявив, що Горбатюк ще роздумує над переходом в Держбюро розслідувань, так як ДБР передадуть повноваження з розслідування справ Майдану.

До цього Горбатюк заявив, що його службовий кабінет міг незаконно прослуховуватися.