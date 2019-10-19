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ГПУ уволила трех прокуроров по делам Майдана

Новости » Политика    19.10.2019 - 11:27
ГПУ уволила трех прокуроров по делам Майдана
Фото: прокурор Алексей Донской (УНИАН)

Прокуроров уволили после того, как они фактически отказались от переаттестации

Генеральная прокуратура Украины уволила трех прокуроров, которые занимались делами Майдана. Об этом "Громадському радіо" рассказал прокурор Управления спецрасследований ГПУ Алексей Донской.

По его словам, под сокращение попали Юрий Безщасный, Татьяна Демьяненко и Виталий Тарасюк, который был заместителем руководителя Управления спецрасследований ГПУ Сергея Горбатюка. Донской уточнил, что их уволили после того, как они подали заявление на переаттестацию в старой форме, поскольку не соглашались с новой.

Прокурор предположил, что это увольнение может привести к значительному затягиванию расследования дел Майдана.

Напомним, ранее сообщалось, что Горбатюка и еще более 200 прокуроров не допустили к переаттестации на должности в Офис генпрокурора. В частности, они не согласны с тем, что во время собеседования могут учитывать анонимную информацию о прокуроре, которая не подлежит официальному подтверждению.

До этого генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что несколько производств по делам Майдана скоро будут направлены в суд.

Рябошапка назначил Мамедова своим заместителем    
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