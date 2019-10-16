ДБР створить підрозділ з розслідування справ Майдану

Фото: Віталій Касько (ti-ukraine.org)

Слідчі ГПУ зможуть перейти в Держбюро розслідувань без конкурсу

В Державному бюро розслідувань (ДБР) з'явиться спеціальний підрозділ по розслідуванню справ Майдану. Про це в інтерв'ю "Укрінформу" розповів перший заступник генпрокурора Віталій Касько.

За його словами, на сьогодні є домовленість з керівництвом ДБР про створення підрозділу, куди без конкурсу зможуть перейти слідчі Управління спеціальних розслідувань ГПУ, які займаються справами Майдану.

"У свою чергу в Генеральній прокуратурі буде створено спеціальний департамент процесуального керівництва у справах Майдану. Працівники Управління спецрозслідувань зараз визначаються, чи підуть вони здійснювати процесуальне керівництво по цим справам, чи будуть вони дорозслідувати ці справи в ДБР", - зазначив Касько.

Він також додав, що керівник управління Сергій Горбатюк ще роздумує над переходом до ДБР.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що екс-заступника глави МВС Віктора Руташняка заочно заарештували у справі Майдану.

До цього суд виправдав екс-"беркутівця", обвинуваченого у побитті активістів Майдану.