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В ГПУ назвали кількість вироків у злочинах на Майдані

Новини » Політика     22.11.2019 - 00:29
В ГПУ назвали кількість вироків у злочинах на Майдані
Фото: Революція Гідності (kyivcity.gov.ua)

У вчинені злочинів судами визнано винними 59 осіб. Щодо 46 з них ухвалено обвинувальних вирок

Заступник генерального прокурора - головний військовий прокурор Віктор Чумак назвав кількість вироків у справах про злочини на Майдані. Про це він повідомив в ефірі програми "Право на владу" на "1+1", передає РБК-Україна.

Чумак зазначив, що є поіменний список притягнутих до відповідальності, однак він не може їх розголошувати.

"Бачите, довідка про осіб, притягнутих до відповідальності за злочини на Майдані. Я її взяв з собою. Є поіменний список, але я не можу оголошувати. Людина вважається невинною поки її вину не довів суд. Але я можу назвати цифри. Генпрокуратурою повідомлено про підозру 300 осіб, з них 33 високопосадовці, 163 працівники органів МВС, в тому числі 19 слідчих, 14 прокурорів, 10 судів, та 50 цивільних осіб, яких називали "тітушками", - сказав він.

За словами Чумака, до суду передано 81 обвинувальних актів щодо 174 осіб.

"За результатами досудового розслідування винними у вчиненні кримінальних правопорушень визнано 20 осіб, стосовно 19 осіб ухвалено обвинувальні вироки. Це тільки ГПУ", - зазначив головний військовий прокурор.

"По всій країні у провадженні цієї категорії повідомлено про підозру 445 особам. З них 48 високопосадовців, 229 правоохоронців. Скеровано до суду 195 обвинувальних актів стосовно 298 осіб. У вчинені злочинів судами визнано винними 59 осіб. Щодо 46 з них ухвалено обвинувальних вирок", - додав Чумак.

Нагадаємо, сьогодні в Україні відзначають День гідності та свободи.

Зазначимо, президент Володимир Зеленський заявив, що винні обовязково мають отримати покарання і розслідування справ Майдану необхідно.

РБК-Україна писало, що 20 листопада генпрокурор Руслан Рябошапка заявив, що Генеральна прокуратура 21 листопада втрачає функції досудового розслідування. Він пообіцяв, що жодна зі справ Майдану не буде втрачена.

Додамо, Геніспекція Генеральної прокуратури України розслідує зникнення доказів у справах Майдану. Зникли два томи у кримінальному провадженні.

Місія ООН закликає до безперервного розслідування справ Майдану Обов'язково з'явиться Музей Революції Гідності, - Зеленський
Новини України Віктор ЧумакМайдан
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