В ГПУ назвали количество приговоров в преступлениях на Майдане

Фото: Революция Достоинства (kyivcity.gov.ua)

В совершении преступлений судами признаны виновными 59 человек. По 46 из них вынесены обвинительные приговоры

Заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Виктор Чумак назвал количество приговоров по делам о преступлениях на Майдане. Об этом он сообщил в эфире программы "Право на власть" на "1+1", передает РБК-Украина.

Чумак отметил, что есть поименный список привлеченных к ответственности, однако он не может их разглашать.

"Видите, справка о лицах, привлеченных к ответственности за преступления на Майдане. Я ее взял с собой. Есть поименный список, но я не могу объявлять. Человек считается невиновным пока его вину не доказал суд. Но я могу назвать цифры. Генпрокуратурой сообщено о подозрении 300 человек, из них 33 чиновника, 163 работника органов МВД, в том числе 19 следователей, 14 прокуроров, 10 судов, и 50 гражданских лиц, которых называли "титушками", - сказал он.

По словам Чумака, в суд передано 81 обвинительных актов в отношении 174 лиц.

"По результатам досудебного расследования виновными в совершении уголовных правонарушений признано 20 человек, в отношении 19 лиц вынесены обвинительные приговоры. Это только ГПУ", - отметил главный военный прокурор.

"По всей стране в производстве этой категории сообщено о подозрении 445 лицам. Из них 48 высокопоставленных чиновников, 229 правоохранителей. Направлено в суд 195 обвинительных актов в отношении 298 человек. В совершении преступлений судами признаны виновными 59 человек. По 46 из них вынесены обвинительные приговоры", - добавил Чумак.

Напомним, сегодня в Украине отмечают День достоинства и свободы.

Отметим, президент Владимир Зеленский заявил, что виновные обязательно должны получить наказание и расследование дел Майдана необходимо.

РБК-Украина писало, что вчера генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что Генеральная прокуратура 21 ноября теряет функции досудебного расследования. Он пообещал, что ни одно из дел Майдана не будет потеряно.

Добавим, Генинспекция Генеральной прокуратуры Украины расследует исчезновение доказательств по делах Майдана. Пропали двое томов в уголовном производстве.