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ГПУ найближчим часом повідомить про підозру ще 10 військовим РФ за події у Керченській протоці

Новини » Надзвичайні події    04.12.2018 - 14:42
ГПУ найближчим часом повідомить про підозру ще 10 військовим РФ за події у Керченській протоці
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Наразі про підозру повідомлено 8 військовим РФ

Генеральна прокуратура України (ГПУ) найближчим часом планує повідомити про підозру ще 10 російським військовим, причетним до нападу на українські кораблі у Керченській протоці 25 листопада. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-секретаря генпрокурара Лариси Сарган у Facebook.

Наразі про підозру повідомлено 8 військовим РФ, більшість із них оголошено у розшук. Крім того, наразі отримано ухвали суду про їх затримання з метою приводу для розгляду клопотань про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

"Найближчим часом планується повідомити про підозру понад 10-м військовослужбовцям Чорноморського флоту Російської Федерації, прикордонної служби ФСБ РФ та Військово-повітряних сил і протиповітряної оборони ЗС РФ від молодшого офіцерського складу до генералів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Генеральна прокуратура України опублікувала відео-реконструкцію подій в Керченській протоці 25 листопада. 

Як писало РБК-Україна, за словами президента України Петра Порошенка, весь світ вимагає від РФ звільнити взятих в полон 25 листопада українських військових моряків і захоплені судна Військово-морських сил Збройних сил України. 

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