ГПУ опублікувала реконструкцію подій у Керченській протоці

Фото: українські катера (kerchinfo)

25 листопада ЗС РФ і прикордонна служба ФСБ РФ напали на українські кораблі в Керченській протоці

Генеральна прокуратура України опублікувала відео-реконструкцію подій в Керченській протоці 25 листопада. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео, опубліковане ГПУ в Youtube.

Як відомо, 25 листопада при здійсненні переходу з порту Одеса до порту Маріуполь в районі Керченської протоки Збройні сили Російської Федерації і прикордонна служба ФСБ РФ почала ведення агресивних воєнних дій. В результаті чого поранення отримали двоє військовослужбовців Військово-морських сил ЗС України і один співробітник Служби безпеки України. Також РФ захопила малі броньовані артилерійські катери "Бердянськ", "Нікополь" і буксир "Яни Капу".

За словами прес-секретаря генерального прокурора Лариси Сарган, під час досудового розслідування фактично за сім днів зібрано 17 томів доказів вчинення РФ агресії відносно українських ВМС.

Зокрема були допитані 75 свідків; проведено 51 огляд документів та інтернет сайтів; проведено два огляди суден, які повернулися в порт Одеси; отримані докази радіопереговорів між кораблями Чорноморського флоту РФ, прикордонною службою ФСБ РФ і Військово-повітряними силами і протиповітряною обороною ЗС РФ за ведення агресивних дій, нападів на кораблі ВМС ЗСУ та членів екіпажу, а також отримано ряд тимчасових доступів до речей і документів

Крім того, за результатами проведених слідчих дій повідомлено про підозру 8 особам. В даний час отримано постанову суду про затримання підозрюваних з метою приводу для розгляду клопотань про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Нагадаємо, російські власті пред'явили захопленим у Чорному морі українським морякам звинувачення в нібито незаконному перетині кордону. Затриманим в Чорному морі військовим морякам пред'явлено звинувачення в нібито незаконному перетині кордону Російської Федерації.