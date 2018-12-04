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ГПУ в ближайшее время сообщит о подозрении еще 10 военным РФ за события в Керченском проливе

Новости » Происшествия    04.12.2018 - 14:42
ГПУ в ближайшее время сообщит о подозрении еще 10 военным РФ за события в Керченском проливе
Иллюстративное фото (из открытых источников)

В настоящее время о подозрении сообщено 8 военным РФ

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) в ближайшее время планирует сообщить о подозрении еще 10 российским военным, причастным к нападению на украинские корабли в Керченском проливе 25 ноября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-секретаря генпрокурара Ларисы Сарган в Facebook.

В настоящее время о подозрении сообщено 8 военным РФ, большинство из них объявлено в розыск. Кроме того, сейчас получены решения суда об их задержании с целью привода для рассмотрения ходатайств об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

"В ближайшее время планируется сообщить о подозрении свыше 10 военнослужащим Черноморского флота Российской Федерации, пограничной службы ФСБ РФ и Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны ВС РФ от младшего офицерского состава до генералов", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура Украины опубликовала видео-реконструкцию событий в Керченском проливе 25 ноября.

Как писало РБК-Украина, по словам президента Украины Петра Порошенко, весь мир требует от РФ освободить взятых в плен 25 ноября украинских военных моряков и захваченные судна Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

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