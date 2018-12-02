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Весь світ вимагає від РФ звільнити українських моряків і повернути кораблі, - Порошенко

Новини » Політика    02.12.2018 - 15:47
Весь світ вимагає від РФ звільнити українських моряків і повернути кораблі, - Порошенко
Фото: Петро Порошенко (Віталій Носач, РБК-Україна)

Росія грубо порушила міжнародне право, підкреслив президент

Президент України Петро Порошенко заявив, що весь світ вимагає від РФ звільнити взятих в полон 25 листопада українських військових моряків і захоплені судна Військово-морських сил Збройних сил України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу президента.

"Невідкладна вимога всього світу - негайно звільніть українських моряків і кораблі", - заявив глава держави.

В інтерв'ю France 24 Порошенко зазначив, що Росія "грубо порушила міжнародне право не тільки атакою на українських військових, не тільки закриттям Керченської протоки, намагаючись заблокувати всі Азовське море, що де-факто є спробою окупації Азова".

За словами Порошенка, коли стався напад на українські кораблі в районі Керченської протоки, він доручив негайно зв'язатися з президентом Росії Володимиром Путіним.

"На жаль, досі Путін не відповів на мій запит на пряму телефонну розмову в будь-якому форматі - у двосторонньому, в нормандському, з участю американських партнерів і т. д.", - розповів Порошенко.

Нагадаємо, також Порошенко заявив, що Україна готова до зустрічі в нормандському форматі на рівні політичних радників, на якій буде вимагати від Росії повернути полонених військових, суду Військово-морських сил ЗСУ, а також відкрити Керченську протоку для проходу суден в українські порти.

Як відомо, 21 листопада в Азовському морі прикордонні катери ФСБ Російської Федерації відкрили вогонь по корабельній групі Військово-морських сил України. Командування ВМС повідомляє, що росіяни стріляли на ураження. Три кораблі українських ВМС захоплені російським спецназом.

Порошенко: Україна готова до нормандского формату для деескалації ситуації в морі Порошенко: РФ не відмовляється від свого плану розширити окупацію України
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