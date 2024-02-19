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Готовил ракетный удар по железной дороге и военным госпиталям: СБУ задержала агента РФ

Черкасская область, Понедельник 19 февраля 2024 10:57
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Готовил ракетный удар по железной дороге и военным госпиталям: СБУ задержала агента РФ Фото: СБУ задержала агента РФ, который готовил удар по железной дороге и больницам в Черкасской области (facebook.com/SecurSerUkraine)
Автор: Ярослава Борзова

Правоохранители задержали агента российской разведки. Мужчина под руководством спецслужбы РФ готовил ракетный удар по железной дороге и военным госпиталям в Черкасской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Главной задачей злоумышленника было выявление узловых железнодорожных станций, задействованных в переправке военной техники ВСУ на фронт", - отмечают в ведомстве.

Также оккупанты надеялись получить от своего агента точные координаты складов с вооружением и боеприпасами украинских войск.

Кроме того, агрессора интересовали локации военных госпиталей, где проходят лечение раненые воины Сил обороны.

Захватчики собирались использовать эту информацию для планирования ракетно-дроновых ударов по украинским объектам.

Таким образом, они надеялись "перерезать" пути поставки оружия и боеприпасов для ВСУ на передовую, а также нанести огненное поражение по местам наибольшего сосредоточения личного состава украинских войск.

Правоохранители заблаговременно разоблачили российского агента, задокументировали его преступные действия и задержали в собственном доме. Также они проинформировали командование Сил обороны для обеспечения подразделений украинских войск.

Переселенец из Луганской области

По данным СБУ, фигурантом является 45-летний уроженец Луганской области, который в апреле 2022 года переехал в Черкасскую область как переселенец с востока Украины.

В начале этого года его дистанционно завербовал представитель главного управления генштаба вооруженных сил РФ (известного как ГРУ).

Российская разведка привлекла мужчину к сотрудничеству через его знакомого - боевика оккупационной группировки России, дислоцирующейся на временно оккупированной части территории Луганской области.

Фиксировал местоположение с геолокацией

Для коммуникации они использовали анонимные чаты в мессенджере. А передачу разведданных агент осуществлял в виде фотографий украинских объектов с описанием, геолокациями и привязкой к местности.

За каждое выполненное задание фигурант получал от русского игру "зарплату".

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса. Ему грозит пожизненное заключение.

Фото: задержание агента РФ и доказательства его сотрудничества с оккупантами (t.me/SBUkr)

СБУ охотится на предателей и приспешников России

Накануне стало известно, что российский олигарх Олег Дерипаска был объявлен подозрением в финансировании войны. Топ-менеджеров принадлежавшей россиянину компании задержали.

Также в Николаеве задержали вражеского шпиона. Он хотел "слить" Ирану и России украинские технологии в сфере военного кораблестроения.

На прошлой неделе правоохранители задержали мужчину, который называл себя "народным мэром Тернополя" и оправдывал российскую агрессию.

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Служба безопасности Украины
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