Готовил ракетный удар по железной дороге и военным госпиталям: СБУ задержала агента РФ

Правоохранители задержали агента российской разведки. Мужчина под руководством спецслужбы РФ готовил ракетный удар по железной дороге и военным госпиталям в Черкасской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ .

"Главной задачей злоумышленника было выявление узловых железнодорожных станций, задействованных в переправке военной техники ВСУ на фронт", - отмечают в ведомстве.

Также оккупанты надеялись получить от своего агента точные координаты складов с вооружением и боеприпасами украинских войск.

Кроме того, агрессора интересовали локации военных госпиталей, где проходят лечение раненые воины Сил обороны.

Захватчики собирались использовать эту информацию для планирования ракетно-дроновых ударов по украинским объектам.

Таким образом, они надеялись "перерезать" пути поставки оружия и боеприпасов для ВСУ на передовую, а также нанести огненное поражение по местам наибольшего сосредоточения личного состава украинских войск.

Правоохранители заблаговременно разоблачили российского агента, задокументировали его преступные действия и задержали в собственном доме. Также они проинформировали командование Сил обороны для обеспечения подразделений украинских войск.

Переселенец из Луганской области

По данным СБУ, фигурантом является 45-летний уроженец Луганской области, который в апреле 2022 года переехал в Черкасскую область как переселенец с востока Украины.

В начале этого года его дистанционно завербовал представитель главного управления генштаба вооруженных сил РФ (известного как ГРУ).

Российская разведка привлекла мужчину к сотрудничеству через его знакомого - боевика оккупационной группировки России, дислоцирующейся на временно оккупированной части территории Луганской области.

Фиксировал местоположение с геолокацией

Для коммуникации они использовали анонимные чаты в мессенджере. А передачу разведданных агент осуществлял в виде фотографий украинских объектов с описанием, геолокациями и привязкой к местности.

За каждое выполненное задание фигурант получал от русского игру "зарплату".

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса. Ему грозит пожизненное заключение.