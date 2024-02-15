Российский олигарх Дерипаска получил подозрение, а его украинских топ-менеджеров задержали

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

СБУ отмечает, что были задержаны два топ-менеджера. Речь идет о директоре недредобывающей компании "Глуховский карьер кварцитов" и кураторе этого учреждения от российского олигарха - украинца, который в 2021 году получил вид на жительство в РФ.

По данным следствия, фигуранты помогли бизнесмену присвоить производственные мощности карьера в 2012 году, несмотря на запрет на их продажу. С этого времени компания поставляла России оптовые партии горных пород для выплавки стали. Сырье продавали российским оборонным заводам для производства баллистических ракет, в частности типа "Искандер".

Также импортируемую продукцию оккупанты использовали для серийного изготовления боевых дронов и радиолокационных систем.

Дарыпаске объявили заочное подозрение по нескольким статьям УКУ, в частности в финансировании войны (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209; ч. 3 ст. 27, ч .2 ст.28, ч. 4 ст.110-2).

Директор украинской компании получил подозрение в отмывании имущества и финансировании агрессии РФ (ч. 3 ст. 209; ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 110-2 УКУ). Куратору сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 209 УКУ.

Также сообщено о заочном подозрении одному из руководителей "РУСАЛа" и гражданке Кипра, способствовавшей незаконному отчуждению предприятия.

Дело Дерипаски

Напомним, с 2018 года российский олигарх Олег Дерипаска находится под санкциями США из-за финансирования проектов диктатора Владимира Путина, а с 2022 года под санкциями Евросоюза.

В Украине Дерипаска владел рядом добывающих предприятий, сырье из которых поставлялось России.

Ранее Министерство юстиции Украины подало иск в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) о применении санкции о взыскании активов в доход государства к Олегу Дерипаске.

В 2023 году Украина национализировала предприятия российского олигарха Дерипаски.