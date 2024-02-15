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СБУ задержала поклонника Стремоусова, который провозгласил себя "народным мэром Тернополя"

Тернопольская область, Четверг 15 февраля 2024 22:20
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СБУ задержала поклонника Стремоусова, который провозгласил себя "народным мэром Тернополя" Архивное фото: СБУ задержала поклонника Стремоусова (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители задержали мужчину, который называл себя "народным мэром Тернополя" и оправдывал российскую агрессию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Управление СБ Украины в Тернопольской области.

Детали дела

По данным следствия, местный сторонник инициатив коллаборанта Кирилла Стремоусова после начала полномасштабного военного вторжения РФ использовал собственный профиль в популярной социальной сети для оправдания действия российской власти и отрицания факта вооруженной агрессии.

В частности, он распространял срежиссированное кремлевскими пропагандистами видео, на котором якобы эвакуированные россиянами жители Мариуполя обвиняют украинских защитников в обстрелах мирного населения и благодарят оккупантов за их "освобождение" из охваченного уличными боями города.

"Мэр Тернополя"

Также СБУ установила, что в прошлом подозреваемый провозглашал себя "народным мэром Тернополя".

СБУ задержала поклонника Стремоусова, который провозгласил себя &quot;народным мэром Тернополя&quot;

Фото: Коллаборант (facebook.com/SSU.Ternopil)

Это произошло во время участия в инициативах печально известного лидера фейкового "народовластия" Анатолия Балахнина.

Что ему грозит

После сообщения о подозрении по факту отрицания вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины мужчина скрылся в неизвестном направлении и скрывался от правоохранителей более полугода.

Однако СБУ задержала прокремлевского интернет-агитатора, который находился в общегосударственном розыске. Он скрывался в одном из сел Буковины, расположенном недалеко от границы с Молдовой.

Сейчас задержанному интернет-агитатору суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей, где он и будет ожидать судебного рассмотрения своего дела.

СБУ охотится на предателей и приспешников России

Сегодня стало известно, что российскому олигарху Олегу Дерипаске объявили подозрение в финансировании войны. Топ-менеджеров принадлежавшей россиянину компании задержали.

Также в Николаеве задержали вражеского шпиона. Он хотел "слить" Иран и Россию украинские технологии в сфере военного кораблестроения.

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