Готував ракетний удар по залізниці та військових шпиталях: СБУ затримала агента РФ

Правоохоронці затримали агента російської розвідки. Чоловік під керівництвом спецслужби РФ готував ракетний удар по залізниці та військових шпиталях у Черкаській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ .

"Головним завданням зловмисника було виявлення вузлових залізничних станцій, які задіяні у переправленні військової техніки ЗСУ на фронт", - зазначають у відомстві.

Також окупанти сподівались отримати від свого агента точні координати складів з озброєнням та боєприпасами українських військ.

Крім того агресора цікавили локації військових шпиталів, де проходять лікування поранені воїни Сил оборони.

Загарбники збиралися використати цю інформацію для планування ракетно-дронових ударів по українських об’єктах.

Таким чином вони сподівалися "перерізати" шляхи постачання зброї та боєприпасів для ЗСУ на передову, а також завдати вогневого ураження по місцях найбільшого зосередження особового складу українських військ.

Правоохоронці завчасно викрили російського агента, задокументували його злочинні дії та затримали у власному помешканні. Також вони поінформували командування Сил оборони для убезпечення підрозділів українських військ.

Переселенець з Луганської області

За даними СБУ, фігурантом є 45-річний уродженець Луганської області, який у квітні 2022 року переїхав на Черкащину як переселенець зі сходу України.

На початку цього року його дистанційно завербував представник головного управління генштабу збройних сил РФ (відомого як ГРУ).

Російська розвідка залучила чоловіка до співпраці через його знайомого - бойовика окупаційного угруповання Росії, яке дислокується на тимчасово окупованій частині території Луганської області.

Фіксував місця розташування з геолокацією

Для комунікації вони використовували анонімні чати у месенджері. А передачу розвідданих агент здійснював у вигляді фото українських об’єктів з описом, геолокаціями та прив’язкою до місцевості.

За кожне виконане завдання фігурант отримував від російського гру "зарплату".

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Йому загрожує довічне ув’язнення.