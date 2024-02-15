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СБУ задержала предателя, планировавшего "слить" Ирану и РФ украинские технологии

Николаев, Четверг 15 февраля 2024 10:39
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СБУ задержала предателя, планировавшего "слить" Ирану и РФ украинские технологии Фото: предатель планировал "слить" Ирану и РФ украинские технологии (ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

В Николаеве задержали вражеского шпиона. Он хотел "слить" Ирану и России украинские технологии в сфере военного кораблестроения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

В результате многоуровневой спецоперации в Николаеве "на горячем" задержан предатель. Им оказался инженер-конструктор стратегического предприятия "Укроборонпром". Мужчина тайно копировал и пытался "слить" иностранным спецслужбам техническую документацию по украинским секретным разработкам.

По данным СБУ, он должен был передать данные сразу двум "клиентам" - россиянину, работающему на одном из машиностроительных заводов РФ и сотрудничающему со спецслужбами. Другой "заказчик" - гражданин Ирана, который ранее в Украине был осужден за шпионаж. Сейчас он находится на Ближнем Востоке и работает на разведку под прикрытием чиновника местной компании по производству высокотехнологичной продукции.

СБУ отмечает, что оба "клиента" действовали отдельно друг от друга, а с украинским шпионом общались через анонимные чаты в мессенджере.

Спецслужбы Ирана и РФ хотели получить новые разработки Украины для налаживания серийного производства комплектующих для военных кораблей. В частности, в их числе были российские заводы, строящие суда для военного флота РФ.

Контрразведчики СБУ вовремя разоблачили шпиона и предотвратили попытку передачи данных. Во время обыска у задержанного изъяли мобильный телефон. Фигуранту объявили подозрение в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УКУ). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

Напомним, ранее в Николаевской области поймали приспешника россиян, он скрывался от СБУ больше года.

Также недавно в Харькове был задержан предатель, который наводил российские ракеты на город и пытался "слить" локации украинской ПВО.

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