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Готовил диверсии против летчиков и командиров ВСУ. Агент ФСБ получил тюремный срок

Фото: агент ФСБ получил тюремный срок (t.me/SBUkr)
Автор: Иван Носальский

Житель Харькова, который работал на Федеральную службу безопасности РФ, получил 15 лет тюрьмы. Он готовил диверсии против украинских летчиков и командиров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины в Telegram.

По информации СБУ, житель Харькова следил за военнослужащими Сил обороны в Харьковской области. 

 

Фото: агент ФСБ, который наблюдал за украинскими военными (t.me/SBUkr)

"В зоне особого внимания злоумышленника находились военные летчики, командиры спецподразделений ВСУ и сотрудники Службы безопасности", - уточняют правоохранители. 

Они отмечают, что мужчина пытался установить места временной дислокации и проживания украинских защитников, а также маршруты их передвижения на собственных автомобилях. Кроме этого он пытался обнаружить предприятия оборонно-промышленного комплекса в регионе. 

Такие данные россияне хотели использовать для подготовки серии диверсий против украинских защитников и на оборонных заводах. 

Задержание предателя

Контрразведка СБУ задержала агента ФСБ в результате спецоперации в Харькове, которая прошла в марте этого года. 

"По данным следствия, злоумышленником является местный житель, который в ноябре 2022 был дистанционно завербован кадровым сотрудником оперативной группы ФСБ в Белгородской области Салицевым А.П.", - выяснили правоохранители. 

ФСБ заметила мужчину из-за его брата - военного ВС РФ в запасе. Для выполнения заданий предатель ходил по улицам Харькова и снимал на камеру своего телефона украинских защитников. Для конспирации он использовал 3 мобильных телефона и 7 номеров разных операторов. 

Во время обысков у него нашли ноутбук и мобильные телефоны с доказательствами работы на ФСБ. 

Напомним, ранее стало известно, что правоохранители задержали в Донецкой области агента ФСБ России, которая передавала оккупантам геолокации подразделений ВСУ в районе Краматорска.

 

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