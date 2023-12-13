Готовил диверсии против летчиков и командиров ВСУ. Агент ФСБ получил тюремный срок

По информации СБУ, житель Харькова следил за военнослужащими Сил обороны в Харьковской области.

Фото: агент ФСБ, который наблюдал за украинскими военными (t.me/SBUkr)

"В зоне особого внимания злоумышленника находились военные летчики, командиры спецподразделений ВСУ и сотрудники Службы безопасности", - уточняют правоохранители.

Они отмечают, что мужчина пытался установить места временной дислокации и проживания украинских защитников, а также маршруты их передвижения на собственных автомобилях. Кроме этого он пытался обнаружить предприятия оборонно-промышленного комплекса в регионе.

Такие данные россияне хотели использовать для подготовки серии диверсий против украинских защитников и на оборонных заводах.

Задержание предателя

Контрразведка СБУ задержала агента ФСБ в результате спецоперации в Харькове, которая прошла в марте этого года.

"По данным следствия, злоумышленником является местный житель, который в ноябре 2022 был дистанционно завербован кадровым сотрудником оперативной группы ФСБ в Белгородской области Салицевым А.П.", - выяснили правоохранители.

ФСБ заметила мужчину из-за его брата - военного ВС РФ в запасе. Для выполнения заданий предатель ходил по улицам Харькова и снимал на камеру своего телефона украинских защитников. Для конспирации он использовал 3 мобильных телефона и 7 номеров разных операторов.

Во время обысков у него нашли ноутбук и мобильные телефоны с доказательствами работы на ФСБ.

Напомним, ранее стало известно, что правоохранители задержали в Донецкой области агента ФСБ России, которая передавала оккупантам геолокации подразделений ВСУ в районе Краматорска.