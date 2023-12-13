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Готував диверсії проти льотчиків та командирів ЗСУ. Агент ФСБ отримав тюремний термін

Фото: агент ФСБ отримав тюремний термін (t.me/SBUkr)
Автор: Іван Носальський

Житель Харкова, який працював на Федеральну службу безпеки РФ, отримав 15 років тюрми. Він готував диверсії проти українських льотчиків та командирів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України в Telegram.

За інформацією СБУ, мешканець Харкова стежив за військовослужбовцями Сил оборони у Харківській області.

 

Фото: агент ФСБ, який спостерігав за українськими військовими (t.me/SBUkr)

"У зоні особливої уваги зловмисника перебували військові льотчики, командири спецпідрозділів ЗСУ та співробітники Служби безпеки", - уточнюють правоохоронці.

Вони зазначають, що чоловік намагався встановити місця тимчасової дислокації та проживання українських захисників, а також маршрути їхнього пересування на власних автомобілях. Крім цього, він намагався виявити підприємства оборонно-промислового комплексу в регіоні.

Такі дані росіяни хотіли використати для підготовки серії диверсій проти українських захисників та на оборонних заводах.

Затримання зрадника

Контррозвідка СБУ затримала агента ФСБ внаслідок спецоперації у Харкові, яка відбулася у березні цього року.

"За даними слідства, зловмисником є місцевий житель, який у листопаді 2022 року був дистанційно завербований кадровим співробітником оперативної групи ФСБ у Бєлгородській області Саліцевим А.П.", - з'ясували правоохоронці.

ФСБ помітила чоловіка через його брата - військового ЗС РФ у запасі. Для виконання завдань зрадник ходив вулицями Харкова та знімав на камеру свого телефону українських захисників. Для конспірації він використовував 3 мобільні телефони та 7 номерів різних операторів.

Під час обшуків у нього знайшли ноутбук та мобільні телефони з доказами роботи на ФСБ.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що правоохоронці затримали на Донеччині агента ФСБ Росії, яка передавала окупантам геолокації підрозділів ЗСУ в районі Краматорська.

 

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