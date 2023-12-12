ua en ru
Вт, 12 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Краматорске задержали агента ФСБ, ей помогал представитель Московского патриархата

Донецкая область, Вторник 12 декабря 2023 16:54
UA EN RU
В Краматорске задержали агента ФСБ, ей помогал представитель Московского патриархата Архивное фото: В Краматорске задержали агента ФСБ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители задержали в Донецкой области агента ФСБ России. Корректировать удары оккупантов ей помогал представитель УПЦ Московского патриархата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Детали дела

По материалам следствия, фигурантка "сливала" геолокации подразделений ВСУ в районе Краматорска.

Ее "связным" был бывший настоятель одного из храмов УПЦ (МП) в Донецкой области, который в начале полномасштабного вторжения РФ выехал в страну-агрессора и начал работать на ФСБ.

"Установлено, что ранее злоумышленница была помощницей клирика, а после его бегства в Россию - продолжила держать с ним контакт. Для налаживания разведывательно-подрывной деятельности вражеская информаторка в начале этого года выезжала в РФ через страны Евросоюза", - пишет СБУ.

Колаборантка вернулась в Украину и помогала оккупантам

В России она встречалась со своим "куратором" от ФСБ - экс-главой разведки артиллерии 100-й отдельной мотострелковой бригады оккупантов.

Во время встречи он провел с фигуранткой инструктаж, определил ей основные задачи и каналы коммуникации через клирика УПЦ (МП).

Фото: Задержание и обыск (facebook.com/SecurSerUkraine)

После этого злоумышленница вернулась в Украину и приступила к сбору разведывательной информации в пользу страны-агрессора. Полученные сведения передавала в РФ через заранее отработанный анонимный чат в популярном мессенджере.

Ей грозит 8 лет тюрьмы

Сотрудники СБУ задокументировали преступную деятельность вражеской пособницы и задержали ее в собственном доме в поселке Красноторка (входит в Краматорскую громаду - ред.).

Во время обыска у задержанной изъяты мобильный телефон и планшет, которые она использовала для передачи разведданных оккупантам.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении. Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 8 лет тюрьмы.

Правоохранители задерживают предателей и коллаборантов в Украине

Вчера контрразведка Службы безопасности задержала еще одного российского агента, разведывавшего позиции и маршруты движения ВСУ в Николаевской области и корректировку воздушных ударов оккупантов.

Также в рамках спецоперации был задержан российский агент ФСБ в Одессе, который планировал баллотироваться в Верховную раду, чтобы шпионить для врага.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины ФСБ Российская Федерация Краматорск Вооруженные силы Украины Донецкая область Война в Украине
NEWS
Кибератака на "Киевстар". СБУ открыла дело по восьми статьям, не исключают след РФ
Кибератака на "Киевстар". СБУ открыла дело по восьми статьям, не исключают след РФ
DAILY
Транш, реформы и новые условия. О чем Украина договорилась с МВФ на 2024 год
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Транш, реформы и новые условия. О чем Украина договорилась с МВФ на 2024 год