В Краматорске задержали агента ФСБ, ей помогал представитель Московского патриархата

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины .

Детали дела

По материалам следствия, фигурантка "сливала" геолокации подразделений ВСУ в районе Краматорска.

Ее "связным" был бывший настоятель одного из храмов УПЦ (МП) в Донецкой области, который в начале полномасштабного вторжения РФ выехал в страну-агрессора и начал работать на ФСБ.

"Установлено, что ранее злоумышленница была помощницей клирика, а после его бегства в Россию - продолжила держать с ним контакт. Для налаживания разведывательно-подрывной деятельности вражеская информаторка в начале этого года выезжала в РФ через страны Евросоюза", - пишет СБУ.

Колаборантка вернулась в Украину и помогала оккупантам

В России она встречалась со своим "куратором" от ФСБ - экс-главой разведки артиллерии 100-й отдельной мотострелковой бригады оккупантов.

Во время встречи он провел с фигуранткой инструктаж, определил ей основные задачи и каналы коммуникации через клирика УПЦ (МП).

Фото: Задержание и обыск (facebook.com/SecurSerUkraine)

После этого злоумышленница вернулась в Украину и приступила к сбору разведывательной информации в пользу страны-агрессора. Полученные сведения передавала в РФ через заранее отработанный анонимный чат в популярном мессенджере.

Ей грозит 8 лет тюрьмы

Сотрудники СБУ задокументировали преступную деятельность вражеской пособницы и задержали ее в собственном доме в поселке Красноторка (входит в Краматорскую громаду - ред.).

Во время обыска у задержанной изъяты мобильный телефон и планшет, которые она использовала для передачи разведданных оккупантам.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении. Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 8 лет тюрьмы.

Правоохранители задерживают предателей и коллаборантов в Украине

Вчера контрразведка Службы безопасности задержала еще одного российского агента, разведывавшего позиции и маршруты движения ВСУ в Николаевской области и корректировку воздушных ударов оккупантов.

Также в рамках спецоперации был задержан российский агент ФСБ в Одессе, который планировал баллотироваться в Верховную раду, чтобы шпионить для врага.