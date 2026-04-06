В многоэтажке в Житомире взорвали гранату: детали и фото последствий
В Житомире неизвестный взорвала граната в многоэтажном доме. На место инцидента прибыла полиция, предварительно, никто не пострадал.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Житомирской области.
"Около 10:00 6 апреля в полицию поступило сообщение о громком звуке в многоквартирном доме на улице Офицерской. Предварительно установлено, что в доме сдетонировала боевая граната. В результате происшествия никто из людей не пострадал", - отметили в полиции.
Известно, что на взрыве работают следственно-оперативная группа Житомирского районного управления полиции № 1 и взрывотехники ГУНП в области.
Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия, а также происхождение боеприпаса. Предварительно, в квартире проживал 43-летний житель Житомира. Полицейские также устанавливают его местонахождение.
Инциденты с гранатами
Напомним, что поздно вечером 19 февраля в Сторожинце Черновицкой области неизвестный взорвал гранатой служебный автомобиль полиции.
Также в начале января в Киеве на Оболони взорвался автомобиль военнослужащего. В результате атаки военный и его спутница получили ранения. Событие квалифицировали как теракт, а уже на следующий день правоохранители задержали российскую агентку, причастную к подрыву.
Кроме того, что ранее в Киеве один из водителей бросил боевую гранату Ф-1 в сторону маршрутного такси, которое как раз выезжало на маршрут. Теперь ему грозит до семи лет заключения.