В многоэтажке в Житомире взорвали гранату: детали и фото последствий

В Житомире неизвестный взорвала граната в многоэтажном доме. На место инцидента прибыла полиция, предварительно, никто не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Житомирской области.

"Около 10:00 6 апреля в полицию поступило сообщение о громком звуке в многоквартирном доме на улице Офицерской. Предварительно установлено, что в доме сдетонировала боевая граната. В результате происшествия никто из людей не пострадал", - отметили в полиции.

Известно, что на взрыве работают следственно-оперативная группа Житомирского районного управления полиции № 1 и взрывотехники ГУНП в области.

Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия, а также происхождение боеприпаса. Предварительно, в квартире проживал 43-летний житель Житомира. Полицейские также устанавливают его местонахождение.

Инциденты с гранатами

Напомним, что поздно вечером 19 февраля в Сторожинце Черновицкой области неизвестный взорвал гранатой служебный автомобиль полиции.