Искали ядерные тайны? В Шотландии арестовали двух человек возле субмарин Trident

В Великобритании арестовали 34-летнего иранца и 31-летнюю женщину после попытки попасть на секретную базу Фаслейн, где базируются атомные подводные лодки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Reuters.

В Шотландии полиция задержала двух человек, которые пытались попасть на территорию стратегической военно-морской базы Фаслейн (HMNB Clyde). Этот объект является ключевым элементом национальной безопасности Великобритании, ведь именно здесь базируются атомные подводные лодки, оснащенные ядерными ракетами Trident.

Инцидент произошел в четверг, 19 марта 2026 года. Попытка проникновения на режимный объект вызвала немедленную реакцию сил безопасности и полиции Шотландии.

Детали инцидента

По официальным данным правоохранительных органов, сообщение о попытке двух человек незаконно попасть на территорию базы поступило около 17:00 в четверг . Несмотря на усилия злоумышленников, система охраны сработала эффективно - попасть внутрь объекта им не удалось.

Что известно о задержанных:

Мужчина: 34 года. По данным информационного агентства PA, задержанный является гражданином Ирана.

Женщина: 31 год.

Оба человека были арестованы непосредственно на месте происшествия.

Реакция Королевского флота и полиции

Представители Королевского военно-морского флота Великобритании подтвердили факт инцидента, отметив безуспешность попытки злоумышленников.

"Полиция Шотландии арестовала двух человек, которые безуспешно пытались попасть на военно-морскую базу Клайд в четверг, 19 марта. Поскольку сейчас идет следствие, мы не будем предоставлять дополнительных комментариев", - заявил представитель флота.

Полиция Шотландии также подтвердила проведение расследования. Сейчас выясняются мотивы задержанных и обстоятельства, при которых они пытались обойти систему контроля на одном из самых охраняемых объектов страны.