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РФ оголосила про виведення частини військ з окупованого Криму: відео

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Крим, Середа 16 лютого 2022 09:14
РФ оголосила про виведення частини військ з окупованого Криму: відео Фото: РФ оголосила про виведення частини військ з окупованого Криму (mil.ru)
Автор: Марія Кучерявець

У Міністерстві оборони Росії заявили, що військова техніка підрозділів Південного військового округу залишила окупований Крим після "навчань". Вона повертається до місць постійної дислокації мостом через Керченську протоку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РІА Новини", яке цитує відомство.

"Ешелон з військовою технікою підрозділів Південного військового округу перетнув Кримський міст на шляху до ППД (пунктів постійної дислокації - ред.) після завершення планових навчань", - йдеться у повідомленні.

У Міноборони РФ стверджують, що бронетехніку, а саме: танки, БМП та самохідні артилерійські установки - занурили на спеціальні залізничні платформи.

Нагадаємо, в Міноборони РФ сьогодні повідомили про початок повернення військових із навчань в місця постійної дислокації. Мова йде про Західний та Південний округи, що межують з Україною.

При цьому генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що ознак деескалації з боку РФ, у зв'язку з відведенням частини російських військ від кордонів України, поки немає

Як пізніше повідомило РБК-Україна джерело, Україна не фіксує біля свого кордону ударні угруповання Збройних сил РФ, а кількості військ недостатньо для масштабного вторгнення.

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