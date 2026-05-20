Жители одного из районов Иркутска записали обращение к диктатору РФ Путину, в котором намекнули, что напротив объединиться с Китаем, если эта страна решит их проблемы. Жители жалуются на то, что в городе пятый год не могут достроить детсады и школы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оппозиционное Кремлю агентство ASTRA.
Несмотря на все обращения к городским и региональным чиновникам, и даже лично Путину, школы и детсады стоят недостроенными, а само строительство заморожено. Все пять лет обивания порогов собственных структур не дали результатов, поэтому жители готовы на отчаянный шаг.
"В случае, если РФ не в состоянии построить школу в нашем микрорайоне, просим министра иностранных дел России Лаврова обратиться к председателю компартии Китая Си Цзиньпину с предложением профинансировать строительство нашей школы", - говорят активисты.
Они считают, что такая просьба уместна "в рамках этнокультурного многообразия и активного развития культурных связей с Китаем". Местные жители даже готовы выучить китайский, если Пекин профинансирует строительства детсадов и школ.
"Мы готовы начать изучать китайский язык, поскольку считаем, что он нам действительно очень нужен, а активное развитие культурных связей с Китаем - единственный для нас путь развития в условиях, когда приоритеты нашей страны находятся где-то в зоне строительства новых станций метро в Москве и новых школ в Таджикистане", - заявили жители микрорайона.
Экономика России находится практически на пределе своих возможностей, считает депутат Государственной думы РФ от КПРФ Ренат Сулейманов. Он отметил необходимость скорейшего окончания агрессии против Украины, ведь нагрузка в 40% на военные нужды РФ просто не выдерживает.
Кроме того, Украина своими ударами по нефтяной инфраструктуре РФ лишила Москву возможности воспользоваться ростом мировых цен на нефть. Экономика России оказалась под давлением сразу нескольких факторов, некоторые из них являются следствием собственной неоптимальной политики Кремля.
Напомним, это в начале года разведка обнародовала новый перехват, который показал критическое состояние региональных бюджетов России.
В то же время в последние дни появились данные, что доверие к Владимиру Путину среди россиян упало до самого низкого уровня с начала полномасштабного вторжения в Украину.