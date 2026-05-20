"Готовы учить китайский": в Иркутске Путину намекнули на присоединение к КНР

Несмотря на все обращения к городским и региональным чиновникам, и даже лично Путину, школы и детсады стоят недостроенными, а само строительство заморожено. Все пять лет обивания порогов собственных структур не дали результатов, поэтому жители готовы на отчаянный шаг.

"В случае, если РФ не в состоянии построить школу в нашем микрорайоне, просим министра иностранных дел России Лаврова обратиться к председателю компартии Китая Си Цзиньпину с предложением профинансировать строительство нашей школы", - говорят активисты.

Они считают, что такая просьба уместна "в рамках этнокультурного многообразия и активного развития культурных связей с Китаем". Местные жители даже готовы выучить китайский, если Пекин профинансирует строительства детсадов и школ.

"Мы готовы начать изучать китайский язык, поскольку считаем, что он нам действительно очень нужен, а активное развитие культурных связей с Китаем - единственный для нас путь развития в условиях, когда приоритеты нашей страны находятся где-то в зоне строительства новых станций метро в Москве и новых школ в Таджикистане", - заявили жители микрорайона.