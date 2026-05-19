Украина не дала России шанса заработать на мировом энергетическом кризисе, - ISW

Украина своими ударами по российской нефтяной инфраструктуре лишила Москву возможности воспользоваться ростом мировых цен на нефть. Экономика России оказалась под давлением сразу нескольких факторов, некоторые из них являются следствием собственной неоптимальной политики Кремля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Удары по нефти дают эффект

С марта 2026 года Украина значительно увеличила частоту, дальность и интенсивность ударов по нефтяной инфраструктуре России.

По оценкам ISW, это оказало чрезмерное влияние на российский нефтяной экспорт и мощности переработки, подрывая способность Москвы зарабатывать на росте мировых цен.

"Продолжающиеся удары по нефтяной инфраструктуре будут продолжать негативно влиять на российские доходы и мешать России получать любые долгосрочные выгоды от текущего роста цен на нефть", - прогнозируют аналитики.

Собственная экономическая политика бьет по России

Дополнительным фактором является неоптимальная экономическая политика самого Кремля. Повышение НДС в январе 2026 года уже дает каскадный эффект: теневая экономика растет, товары и услуги дорожают, а желаемых налоговых поступлений нет.

Министр экономического развития России Максим Решетников признал, что правительство пересмотрело прогнозы роста ВВП - из-за дефицита рабочей силы и "внешних условий": санкций и войны на Ближнем Востоке.