ua en ru
Вт, 19 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В думе впервые признали, что РФ не выдержит долгой войны с Украиной, - СМИ

17:44 19.05.2026 Вт
2 мин
Экономика России находится практически на гране своих возможностей
aimg Анастасия Никончук
В думе впервые признали, что РФ не выдержит долгой войны с Украиной, - СМИ Фото: Владимир Путин (GettyImages)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Депутат Государственной думы РФ от КПРФ Ренат Сулейманов заявил, что российская экономика может не выдержать длительного продолжения войны против Украины и подчеркнул необходимость ее скорейшего завершения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Telegram-канала "Агентство. Новости".

Читайте также: Зачем Путину ядерные учения с Беларусью: в ЦПД назвали три цели Кремля

По данным издания, в российском парламенте впервые на таком уровне прозвучало мнение о возможной неспособности экономики РФ выдержать затяжную войну.

Бюджет под давлением военных расходов

Депутат указал на высокую нагрузку на федеральный бюджет, значительная часть которого, по его словам, приходится на оборону и безопасность — около 40%.

Сулейманов подчеркнул, что такие расходы поддерживают занятость в оборонной сфере, но одновременно усиливают инфляционные процессы и ограничивают инвестиции в другие направления.

Парламентарий заявил, что экономика сталкивается с перекосами в структуре расходов, что влияет на долгосрочное развитие.

Социальные последствия и поствоенные риски

Депутат также обратил внимание на возможные сложности в случае сокращения военных расходов.

По его словам, речь шла о рисках трудоустройства и социальной адаптации большого числа людей, занятых в оборонной отрасли и военной сфере.

Также Сулейманов упомянул значительные затраты на восстановление территорий, где, как утверждается, разрушена инфраструктура и жилье.

Изменение риторики перед выборами

Ранее депутат занимал более жесткую позицию по конфликту, однако сейчас его риторика изменилась. Это может быть связано с общими политическими процессами и приближением избирательного цикла.

В российской политической среде в целом фиксируется осторожная корректировка публичных заявлений, что может отражать изменение общественных настроений.

Напоминаем, что во время визита в Пекин российский диктатор Владимир Путин намерен вновь обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином вопрос поддержки строительства газопровода "Сила Сибири-2". По сути, это уже пятая попытка Москвы продвинуть реализацию данного проекта за последние четыре года.

Отметим, что в окружении российского диктатора продолжается вытеснение представителей, связанных с секретарем Совета безопасности Сергеем Шойгу. По данным собеседников, рассматривается вариант замены главы оборонного комитета Госдумы, при этом на эту должность может быть назначен генерал Александр Лапин, ранее критиковавшийся за неудачи в ходе войны.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Война в Украине
Новости
Удар по Прилукам: уже более 20 раненых, поврежденный ТЦ "Эпицентр" (фото)
Удар по Прилукам: уже более 20 раненых, поврежденный ТЦ "Эпицентр" (фото)
Аналитика
Зерновые войны. Как Россия строит продовольственную империю на ворованном украинском хлебе
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Зерновые войны. Как Россия строит продовольственную империю на ворованном украинском хлебе