"Готові вчити китайську": в Іркутську Путіну натякнули на приєднання до КНР

Попри всі звернення до міських та регіональних чиновників, й, навіть, особисто Путіна, школи та дитсадки стоять недобудованими, а саме будівництво заморожене. Всі п'ять років оббивання порогів власних структур не дали результатів, тому мешканці готові на відчайдушний крок.

"У разі, якщо РФ не в змозі побудувати школу в нашому мікрорайоні, просимо міністра закордонних справ Росії Лаврова звернутися до голови компартії Китаю Сі Цзиньпіна з пропозицією профінансувати будівництво нашої школи", - кажуть активісти.

Вони вважають, що таке прохання доречне "в рамках етнокультурного різноманіття та активного розвитку культурних зв’язків з Китаєм". Місцеві мешканці навіть готові вивчити китайську, якщо Пекін профінансує будівництва дитсадків та шкіл.

"Ми готові почати вивчати китайську мову, оскільки вважаємо, що вона нам дійсно дуже потрібна, а активний розвиток культурних зв'язків з Китаєм - єдиний для нас шлях розвитку в умовах, коли пріоритети нашої країни знаходяться десь у зоні будівництва нових станцій метро в Москві та нових шкіл у Таджикистані", - заявили мешканці мікрорайону.