Армия Кубы готовится к возможной "военной агрессии США"

00:28 23.03.2026 Пн
2 мин
Было бы наивно исключать американское наступление, считает кубинский чиновник
aimg Маловичко Юлия
Армия Кубы готовится к возможной "военной агрессии США" Фото: столица Кубы Гавана (Getty Images)

Солдаты кубинской армии в эти дни готовится к возможному вмешательству американских военных в их страну.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Кубы Карлос Фернандес де Коссио, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

По его словам, было бы наивно со стороны кубинского руководства игнорировать возможность конфликта с США, учитывая, что сейчас происходит в мире.

"Наши военные всегда готовы, и на самом деле они готовятся в эти дни к возможности военной агрессии", - сказал де Коссио.

Он также добавил, что лидеры страны "искренне надеются, что этого не произойдет".

Напряженность между США и Кубой обострилась после военной операции США в Венесуэле, которая привела к захвату президента этой страны Николаса Мадуро, который имел тесные отношения с руководством Кубы.

После операции президент США Дональд Трамп и государственный секретарь Марко Рубио предупредили, что следующим может быть военное вмешательство в Кубу.

Венесуэла до вмешательства Трампа поставляла Кубе нефть, а после спецоперации США это прекратилось. При этом Трамп начал угрожать тарифами странам, которые бы начали продавать Гаване нефть.

В результате Куба столкнулась с энергетическим кризисом, пережив уже несколько блэкаутов. Президент США все это время настаивал на том, что кубинские власти сдались Штатам.

Заместитель главы МИД Кубы, комментируя ситуацию с энергоносителями, заявил следующее:

"Ситуация очень серьезная, и мы действуем как можно проактивнее, чтобы справиться с ней. Мы действительно надеемся, что топливо так или иначе достигнет Кубы, и что этот бойкот, который вводят Соединенные Штаты, не будет продолжаться и не может продолжаться вечно", - сказал он.

Как известно, Россия отправила судно с горючим на Кубу, чтобы помочь Гаване справиться с кризисом, однако танкер должен был вернуться обратно из-за предупреждения со стороны США.

