Готовы к переговорам: в ХАМАС отреагировали на последнее предупреждение Трампа

Палестинская группировка ХАМАС готова к немедленным переговорам с Израилем о прекращении огня и освобождении заложников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Палестинское движение в своем заявлении отметило, что готово немедленно сесть за стол переговоров, чтобы обсудить освобождение всех заключенных в обмен на чёткую декларацию о завершении войны, полный вывод израильских войск из Сектора Газа и создание комитета независимых палестинцев для управления анклавом.

"ХАМАС приветствует любые шаги, которые способствуют усилиям по прекращению агрессии против нашего народа", - отмечается в заявлении.

В группировке также подтвердили, что получили "некоторые идеи от американской стороны, направленные на достижение прекращения огня".

В ХАМАС отметили, что находятся "в постоянном контакте с посредниками, чтобы превратить эти идеи во всеобъемлющее соглашение, которое будет отвечать нашим требованиям".