План Трампа провалился? Куба восстановила свет в стране после тотального блэкаута

Куба во вторник, 17 марта, восстановила электроснабжения по всей территории и ввела в эксплуатацию крупнейшую в стране электростанцию, которая работает на нефтяном топливе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

После того, как 10 млн жителей страны остались ночью без света, национальная энергосистема карибского острова полностью восстановила работу к 18:11 по местному времени.

Таким образом, государство положило конец общенациональному отключению электроэнергии, которое продолжалось более 29 часов на фоне попыток США перекрыть поставки нефти на остров.

При этом официальные лица заявили, что дефицит электроэнергии может сохраниться, поскольку вырабатывается недостаточное количество электроэнергии. Тут важно пояснить, что Куба значительно зависит от поставок нефти для производства электроэнергии.

Reuters отмечает, что помимо прекращения поставок нефти на Кубу, президент США Дональд Трамп усилил свою риторику в отношении острова, который находиться под коммунистическим контролем. В частности, в понедельник он заявил, что может делать со страной все, что захочет.

В свою очередь представитель Госдепа США обвинил кубинское правительство в коллапсе энергосистемы, назвав отключения электроэнергии "симптомом некомпетентности терпящего краха режима".

Президент Кубы Мигель Диас-Канель ответил Вашингтону критикой, осудив "почти ежедневные публичные угрозы" США в адрес Кубы.

"Они намерено объявляют о планах захватить страну, ее ресурсы, имущество и даже саму экономику, которую они стремятся задушить, чтобы заставить нас сдаться", - написал Диас-Канель в социальных сетях во вторник вечером, вскоре после восстановления электроснабжения по всей стране.