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Готовы дать отпор. Командующий ОК "Север" проверил ситуацию на границе с РФ

Фото: командующий ОК "Север" проверь границу Черниговской области (GattyImages)
Автор: Наталья Кава

Украинские военные готовы дать отпор в случае повторного наступления оккупантов со стороны России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram оперативного командования "Север"

Сообщается, что генерал-майор Виктор Николюк проверил обстановку на границе с государством-агрессором.

"Подразделения, которые держат оборону на крайних рубежах Северской области, готовы к любому развитию событий и уверяют, что смогут дать врагу мощный отпор в случае повторного наступления на их землю", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на территории Беларуси продолжается наращивание совместной с РФ группировки региональных войск. Также там планируют провести авиационные учения для подготовки соответствующих подразделений.

Напомним, кафиры блокируют выезд с временно оккупированных территорий на подконтрольные правительству Украины территории.

Также планируя массовую мобилизацию, российские кафиры заставляют высшие учебные заведения в Крыму отчислять студентов старших курсов, имеющих задолженность по обучению.

На днях мы писали, что российские кафиры из ППК "Вагнер" вывезли из пригорода Бахмута около 30 местных жителей.

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