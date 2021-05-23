Радбез ООН закликає до повного дотримання режиму припинення вогню в Газі
Фото: Ізраїль припинив операцію в Секторі Газа (GettyImages)
Рада безпеки ООН закликала до повного дотримання режиму припинення вогню в Секторі Газа. Радбез зазначив, що існує невідкладна необхідність в гуманітарній допомозі цивільним особам.
Про це повідомляє Reuters.
США мають намір разом з іншими країнами підготувати пакет пропозицій щодо відновлення Сектора Газа, заявив раніше президент США Джо Байден. До цього держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив з Махмудом Аббасом заходи щодо забезпечення дотримання режиму припинення вогню між Ізраїлем і збройними угрупованнями.
Раніше стало відомо, що держсекретар США Енітоні Блінкен планує поїздку на Близький Схід.
Нагадавши, Байден привітав припинення вогню між Ізраїлем і Сектором Газа. Він зазначив, що всі заслуговують жити в безпеці.