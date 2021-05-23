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Радбез ООН закликає до повного дотримання режиму припинення вогню в Газі

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Нью-Йорк, Неділя 23 травня 2021 05:40
Радбез ООН закликає до повного дотримання режиму припинення вогню в Газі Фото: Ізраїль припинив операцію в Секторі Газа (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Рада безпеки ООН закликала до повного дотримання режиму припинення вогню в Секторі Газа. Радбез зазначив, що існує невідкладна необхідність в гуманітарній допомозі цивільним особам.

Про це повідомляє Reuters.

США мають намір разом з іншими країнами підготувати пакет пропозицій щодо відновлення Сектора Газа, заявив раніше президент США Джо Байден. До цього держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив з Махмудом Аббасом заходи щодо забезпечення дотримання режиму припинення вогню між Ізраїлем і збройними угрупованнями.

Раніше стало відомо, що держсекретар США Енітоні Блінкен планує поїздку на Близький Схід.

Нагадавши, Байден привітав припинення вогню між Ізраїлем і Сектором Газа. Він зазначив, що всі заслуговують жити в безпеці.

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