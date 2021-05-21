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Байден привітав припинення вогню між Ізраїлем і Сектором Гази

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США, П'ятниця 21 травня 2021 02:31
Байден привітав припинення вогню між Ізраїлем і Сектором Гази Фото: Джозеф Байден, президент США (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Президент США Джозеф Байден привітав припинення вогню між Ізраїлем і угрупованнями в Секторі Газа. Він зазначив, що всі гідні жити в безпеці і демократії.

Про це повідомляє Associated Press.

Свою заяву з того приводу Байден зробив після того, як Ізраїль і ХАМАС оголосили про припинення вогню, яке набуде чинності о 2 годині ночі в п'ятницю, 21 травня.

Байден зазначив, що бачить реальну можливість для досягнення більш широкої мети побудови миру на Близькому Сході.

За його словами, єгипетський уряд відіграв вирішальну роль у забезпеченні припинення вогню, і сказав, що він і вищі помічники Білого дому активно брали участь у "щогодинних" зусиллях з припинення кровопролиття.

"Я вважаю, що палестинці і ізраїльтяни в рівній мірі заслуговують того, щоб жити безпечно і надійно і користуватися рівними заходами свободи, процвітання і демократії", - сказав Байден.

Він додав, що його адміністрація продовжить переговори по цьому питанню.

"Моя адміністрація продовжить нашу тиху, невпинну дипломатію в цьому напрямку", - зазначив президент США.

Нагадаємо, Ізраїль повідомив Єгипту про готовність припинити вогонь у Секторі Гази. Однак Ізраїль попередив, що в разі необхідності удари будуть відновлені.

Також повідомлялося, що Військовий кабінет Ізраїлю проголосував за припинення вогню в Секторі Гази. ХАМАС погодився з перемир'ям. Світ повинен був наступити о 2 годині ночі 21 травня.

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