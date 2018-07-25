В Держприкордонслужбі повідомили місцеперебування затриманих українських моряків

Двоє українських моряків знаходяться на території окупованої Балаклави, ще двоє - у Росії

Із семи затриманих українських моряків двоє наразі перебувають на тимчасово окупованій Російською Федерацією (РФ) території Балаклави, ще двоє - у Росії. Про це сьогодні під час прес-конференції: "Гібридна блокада Азовського моря: поточний стан, можливі сценарії та засоби протидії" повідомив прес-секретар Державної прикордонної служби, полковник Олег Слободян, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, після затримання "НОРДа" з’явилася інформація про те, що російські прикордонники в Азовському морі "розпочали полювання за українськими моряками".

"Зараз із аналізу російських ЗМІ і тих, які є в Криму, а ви знаєте, що переважно вони всі підконтрольні спецслужбам Російської Федерації, або так чи інакше координуються в плані подачі месседжів, - ситуація з Азовським морем в російських ЗМІ чітко пов’язується із затримкою українськими прикордонниками судна "НОРД", - сказав він.

Слободян зазначив, що після цієї ситуації росіянам вдалося захопити дві малі українські шхуни.

"Це 7 українських моряків. Два з них, на даний момент, наскільки мені відомо, перебувають у Єйську (Краснодарський край РФ, - ред.). І два перебувають на тимчасово окупованій території у Балаклаві", - повідомив він.

Слободян додав, що те, що це було зроблено навмисно, можна підтвердити тим, що наразі на материковій частині України під контролем російських дипломатів і спецслужб перебуває 7 українських моряків із затриманого судна "НОРД", і тим, що російські прикордонники в окупованому Криму затримали так само 7 українських моряків.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в окупованому Криму у рибалок з українського судна "ЯМК-0041" відібрали паспорти, їх примусово утримують на півострові.

Раніше Денисова звернулася до президента України щодо обміну українських рибалок судна "ЯМК-0041", затриманого 4 травня 2018 року Прикордонною службою Російської Федерацією, на моряків "НОРДу", який був затриманий прикордонною службою України.

Після затримання їх протягом 2 місяців примусово утримують на території анексованого Російською Федерацією Кримського півострова.