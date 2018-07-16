Денисова: задержанных в Крыму украинских рыбаков могут обменять на моряков "НОРДа"
Семьи задержанных рыбаков попросили омбудсмена помочь вернуть моряков на материковую часть Украины
Уполномоченный Верховной рады Украины (ВРУ) по правам человека Людмила Денисова обратилась к президенту Украины относительно обмена украинских рыбаков судна "ЯМК-0041", задержанного 4 мая 2018 года Пограничной службой Российской Федерацией (РФ), на моряков "НОРДа", который был задержан Государственной пограничной службой Украины (ГПСУ). Об этом говорится в сообщении пресс-службы украинского омбудсмена.
Как сообщила Денисова, семьи задержанных рыбаков попросили помочь вернуть моряков на материковую часть Украины. Так, они отметили, что на судне "ЯМК-0041" находились пять граждан Украины.
После задержания их в течение 2 месяцев принудительно удерживают на территории аннексированного Российской Федерацией Крымского полуострова.
Напомним, ранее адвокат Эдем Семедляев заявлял, что задержанные возле берегов аннексированного Крыма члены экипажа украинского судна "ЯМК-0041" отказались от приема пищи.
Позже уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что к задержанным не пускают адвокатов.
Также сообщалось, что защитники будут добиваться перевода задержанных вблизи аннексированного Российской Федерацией полуострова Крым украинских рыбаков с судна "ЯМК-0041" в украинское консульство в РФ.