В Госпогранслужбе сообщили местонахождение задержанных украинских моряков

Двое украинских моряков находятся на территории оккупированной Балаклавы, еще двое - в России

Из семи задержанных украинских моряков двое пока находятся на временно оккупированной Российской Федерацией (РФ) территории Балаклавы, еще двое - в России. Об этом сегодня во время пресс-конференции: "Гибридная блокада Азовского моря: текущее состояние, возможные сценарии и способы противодействия" сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы, полковник Олег Слободян, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, после задержания "НОРДа" появилась информация о том, что российские пограничники в Азовском море "начали охоту за украинскими моряками".

"Сейчас из анализа российских СМИ и тех, которые есть в Крыму, а вы знаете, что в основном они все подконтрольны спецслужбам Российской Федерации, либо так или иначе координируются в плане подачи месседжей, - ситуация с Азовским морем в российских СМИ четко связывается с задержкой украинскими пограничниками судна "НОРД", - сказал он.

Слободян отметил, что после этой ситуации россиянам удалось захватить две малые украинские шхуны.

"Это 7 украинских моряков. Два из них, на данный момент, насколько мне известно, находятся в Ейске (Краснодарский край РФ, - ред.). и еще два находятся на временно оккупированной территории в Балаклаве", - сообщил он.

Слободян добавил, что то, что это было сделано намеренно, можно подтвердить тем, что сейчас на материковой части Украины под контролем российских дипломатов и спецслужб находится 7 украинских моряков с задержанного судна "НОРД", и тем, что российские пограничники в оккупированном Крыму задержали так же 7 украинских моряков.

Напомним, ранее сообщалось, что в оккупированном Крыму у рыбаков с украинского судна "ЯМК-0041" отобрали паспорта, их принудительно удерживают на полуострове.

Ранее Денисова обратилась к президенту Украины относительно обмена украинских рыбаков судна "ЯМК-0041", задержанного 4 мая 2018 года Пограничной службой Российской Федерацией, на моряков "НОРДа", который был задержан пограничной службой Украины.

После задержания их в течение 2 месяцев принудительно удерживают на территории аннексированного Российской Федерацией Крымского полуострова.