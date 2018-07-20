Рибаков судна "ЯМК-0041" примусово утримують в окупованому Криму, - Денісова

У рибалок з українського судна відібрали паспорти, їх примусово утримують на півострові

В окупованому Криму у рибалок з українського судна "ЯМК-0041" відібрали паспорти, їх примусово утримують на півострові. Про це заявила 20 липня Уповноважений Верховної ради України з прав людини Людмила Денисова у Facebook.

"Маю інформацію, що членів екіпажу риболовецького судна ЯМК-0041, які є свідками в рамках кримінальної справи проти капітана судна Віктора Новицького, примусово утримують. Капітана звинувачують у незаконному вилові риби, а члени екіпажу, які є просто свідками - не можуть повернутися додому. У них вилучені паспорти, а також здійснюється постійний психологічний тиск з боку російських правоохоронців", - повідомила Денисова.

Фото (facebook.com/denisovaombudsman)

Нагадаємо, раніше Денисова звернулася до президента України щодо обміну українських рибалок судна "ЯМК-0041", затриманого 4 травня 2018 року Прикордонною службою Російської Федерацією, на моряків "Норду", який був затриманий прикордонною службою України.

Після затримання їх протягом 2 місяців примусово утримують на території анексованого Російською Федерацією Кримського півострова.