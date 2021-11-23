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Послання президента до Ради. Зеленський наступного тижня звернеться до нардепів

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Київ, Вівторок 23 листопада 2021 14:45
Послання президента до Ради. Зеленський наступного тижня звернеться до нардепів Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Владислав Красінський, Уляна Безпалько

Президент України Володимир Зеленський наступного тижня звернеться до нардепів. Український лідер готує звернення до парламенту.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомили прес-секретар президента України Сергій Нікіфоров та заступник голови фракції СН Євгенія Кравчук.

Звернення президента до Ради відбудеться 1 грудня.

"Це щорічне послання президента до Верховної ради. Це передбачено законодавством. Звичайно ж, ми очікуємо президента у парламенті. Наскільки я знаю, це планується на 1 грудня", - сказала Кравчук.

Звернення стосуватиметься ситуації в країні та становища України на міжнародній арені.

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