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НАТО, "Мінськ" та накопичення проблем в Європі. Зеленський назвав три сигнали можливої ескалації з боку РФ

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Київ, П'ятниця 26 листопада 2021 14:43
НАТО, "Мінськ" та накопичення проблем в Європі. Зеленський назвав три сигнали можливої ескалації з боку РФ Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Президент України Володимир Зеленський вважає, що НАТО точно не є причиною ескалації риторики Росії. Він назвав три сигнали можливої ескалації з боку РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-марафон.

"Це залякування на сьогодні - накопичування військ, ротація, снайпери пішли по всій лінії розмежування. Коли ми бачимо, що буде напружена ситуація, як перед діагнозом - симптоми", - заявив він.

За його словами, якщо Україна відповість на провокації сильно, без стримання, під час їхніх навчань, то імовірність ескалації вище.

"Зараз ситуація точно не гірша, ніж була навесні... Ми бачимо дуже часто ротації, щоб показувати нам, інформаційно, що йде накопичення. Ми бачимо збільшення техніки, щоб бачили, що її накопичення йде також. Ризики є і дуже небезпечна риторика пішла з РФ", - заявив президент України.

За його словами, РФ зачасто почала підіймати питання щодо НАТО.

"Другий сигнал - щось з "Мінськом" не виходить, Україна зриває "Мінськ". Мінськ - це щось, що зупинило колись потужну ескалацію. Це сигнал, що може бути ескалація", - розповів він про риторику РФ.

І третій сигнал - складний момент щодо "Північного потоку"-2, напружена ситуація в Білорусі, загальна ситуація, зазначив він.

"Що не тільки з Україною проблеми, що у тебе, Європо, є інші проблеми, накопичення проблем, з яких потрібно виходити", - вважає він.

Нагадаємо, Зеленський заявив про підготовку перевороту в Україні за участю олігарха Ріната Ахметова.

Після цього у Путіна відповіли на слова Зеленського про переворот.

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