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Зеленський про обмін полоненими: списки передано, чекаємо розмови Байдена і Путіна

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Київ, П'ятниця 26 листопада 2021 17:08
Зеленський про обмін полоненими: списки передано, чекаємо розмови Байдена і Путіна Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Україна передала російській стороні верифіковані списки на обмін полоненими. Тепер розраховує на те, що дане питання підніме президент США Джо Байден під час розмови з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу президента Володимира Зеленського.

"У нас є верифікований повний список. Можуть бути помилки, але список переданий Туреччині. Нещодавно у президента Ердогана була зустріч з президентом Росії, списки були передані російській стороні. Він (президент Туреччини, - ред.) в цілому просив, але упор робив на кримських татар. Відповіді поки немає", - зазначив Зеленський.

За його словами, українська сторона чекає розмови Байдена і Путіна.

"Список переданий і очікуємо, що буде піднято це питання", - підкреслив він.

Президент додав, що крім прямих домовленостей України з керівництвом Росії щодо обміну полонених, ніякі інші формати не спрацювали.

Нагадаємо, у вересні Зеленський допустив обмін полоненими у разі проведення нової нормандської зустрічі.

А пізніше назвав умова обміну нардепа ОПЗЖ Віктора Медвечука на полонених, яких утримують на окупованому Донбасі та в Росії.

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Володимир Зеленський Володимир Путін Обмін полоненими
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